La Milla, un chiringuito de altura

Si dedicásemos unos minutos a interesarnos cómo definen diferentes buscadores la palabra chiringuito, casi todos convergen en una serie de elementos comunes. Establecimiento al aire libre, cercano a la playa, especialmente enfocado al pescado, de carácter popular o muy frecuentado en épocas veraniegas y vacacionales.

Lo cierto es que algunos chiringuitos han evolucionado con el paso de los años ofreciendo, en un local cuidadosamente decorado, una propuesta gastronómica de primer nivel que nada tiene que envidiar a muchos restaurantes de altos vuelos.

En este grupo de templos gastronómicos situados junto al mar descubrimos La Milla (www.lamillamarbella.com), ubicado en la Playa de Nagüeles de Marbella.

Detalle de uno de los espacios del restaurante La Milla

Un magnífico restaurante (al que le gusta que le sigan llamado chiringuito) donde la calidad de un producto de primera y una moderna actualización culinaria -sin olvidar las raíces de estas tierras- son señas de identidad.

Estamos, a mi entender, en uno de los mejores chiringuitos de la Costa del Sol.

Una valoración personal que se sustenta, además de la experiencia propia, en grandes reconocimientos como, entre otros, la consecución de un Sol Repsol o estar recomendado por la guía Michelin (la más famosa, a nivel mundial, en el mundo de la alta cocina).

El restaurante cuenta con algunas de las mejores credenciales (Michelin, Repsol y Macarfi) JNarro

Un meticuloso trabajo (bajo la irrenunciable premisa de un producto de primera gracias a proveedores meticulosamente seleccionados), una impecable presentación, una magnífica atención al público y un servicio muy profesional se concentran en un escenario único como es esta parte de la costa marbellí.

Déjenme aconsejarle, entre la variedad de su carta, sus famosos “brioches”. Así es, teniendo como base este inolvidable bocado, ¿qué les parece acompañarlo con tartar de atún y chocolate blanco? ¿Y si lo fuera con anchoa y queso “Payoyo”? ¿Serían capaces de resistirse a un brioche de gamba blanca y limón?

La posibilidad de elaboraciones con diferentes productos es amplísima. ¿No se les hace la boca agua si en un mismo plato les hablo de puntillitas, huevo y caviar? ¿Se imaginan una banderilla de carabinero, encurtido y piparra?

El carabinero es el protagonista de esta banderilla JNarro

En definitiva, espectaculares entrantes para abrir boca que pueden acompañarse posteriormente con un magnífico arroz (como el de ibérico) o extraordinarios pescados y mariscos de estas tierras andaluzas.

Este chiringuito es famoso también por sus magníficos arroces La Milla

Si son amantes de los vinos, no olviden interesarse por la multitud de referencias -nacionales e internacionales- que ofrece su carta. Centenares de ellas, concienzudamente elegidas y de contrastada calidad, hacen de La Milla una pequeña/gran meca de los buenos vinos. No exagero cuando digo que no hay muchos restaurantes que ofrezcan al comensal una propuesta en este sentido tan amplia.

Para acabar, antes de un buen café, les sugiero que pidan su formidable, sorprendente y refrescante limón helado. Nada que ver con la idea tradicional que tenemos de este postre. No les adelanto más. Les gustará el consejo.

Original versión del limón helado según La Milla JNarro

En La Milla se aprecia una reinvención del concepto clásico de chiringuito hacia cotas más altas.

Estamos en un restaurante que conjuga la meticulosidad, técnica y pulcritud en el trabajo de una gastronomía de altura con la frescura, el desenfado y la cercanía al mar de un chiringuito.

Un atrayente desafío, en un bonito local, con zonas al aire libre y protegidas, además de un espacio con sombrillas en la playa.

¿Qué más se puede pedir? El lugar perfecto por estas latitudes para pasar un día inolvidable junto al Mediterráneo acompañándolo con una comida de ensueño.

Incluso en la playa consiguen crear una atmósfera sin igual donde relajarse y disfrutar al máximo del momento La Milla

Consejos:

¿Dónde dormir? "The Old House Marbella". Con una privilegiada ubicación, este pequeño alojamiento rezuma encanto y buen gusto.

Un paseo: Recorrer al ponerse el sol las estrechas y cuidadas calles, de fachadas encaladas y trazado sinuoso, del casco antiguo marbellí es un verdadero placer.

Tras disfrutar de este animado itinerario, repleto de terrazas y tiendas, nada como cenar en el Bar Guerra y disfrutar de una casi inabarcable variedad de tapas típicas de la tierra.