El motivo por el que no colocar tu equipaje en la cama al llegar a un hotel

En 2023, el mundo fue testigo de una auténtica epidemia de chinches en hoteles, con París como una de las ciudades más afectadas. Aunque la situación ha mejorado, la experiencia dejó una lección importante para los viajeros: al llegar a una habitación de hotel, es preferible no colocar el equipaje sobre la cama o alfombras. En su lugar, los expertos recomiendan no dejar la maleta sobre la cama.

Aunque a primera vista puede parecer un gesto extraño, esta práctica mantiene el equipaje alejado de superficies textiles —como colchas, cortinas o moquetas— que podrían albergar chinches. Estos diminutos insectos pueden introducirse en las maletas y acompañar al huésped a su próximo destino.

Lydia Mansel, escritora de viajes y fundadora de Just Packed, asegura que siempre coloca su equipaje en el baño, en la entrada o en una zona alejada de la cama y la alfombra. De esta forma, mantiene sus pertenencias lejos de los lugares donde los chinches suelen esconderse. Además, deja una nota para el personal de limpieza solicitando que no muevan su equipaje, ya que las estanterías también pueden ser un posible escondite de estos insectos.

El Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York también recomienda optar por maletas rígidas, ya que son menos propensas a que se adhieran chinches, y realizar una inspección visual de la habitación al llegar. Aconsejan revisar colchones, costuras, cabeceros, muebles y cajones en busca de signos de infestación.

Si la estancia será breve, sugieren no desempacar y mantener la ropa dentro de la maleta, la cual puede guardarse en el baño como una medida segura. También insisten en evitar colocar el equipaje en el suelo o sobre muebles blandos, y en su lugar usar superficies duras y elevadas. Si no se encuentra una superficie adecuada, la bañera seca o incluso dejar el equipaje en el coche temporalmente son opciones válidas.

Daniel Clarke, experto en viajes y director de Parklink, añade que, tras experiencias negativas con insectos durante sus viajes, ahora limpia primero las superficies con toallitas antibacterianas antes de usar las áreas de almacenamiento. No obstante, considera que la bañera es la mejor opción, ya que es una de las zonas que se limpia con mayor frecuencia. Según afirma, desde que guarda allí su maleta, no ha vuelto a encontrar insectos no deseados entre sus pertenencias.