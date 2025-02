Los planes más románticos en la nieve

La nieve transforma cualquier destino en un escenario idílico para cualquier historia de amor que se precie. En San Valentín, las montañas nevadas y los paisajes invernales se convierten en el telón de fondo perfecto para una escapada en pareja. Lejos del bullicio cotidiano, estos refugios invitan a la desconexión, combinando la tranquilidad de la naturaleza con el confort de alojamientos acogedores. Ya sea entre descensos por las pistas o veladas junto al fuego, la combinación de aventura y calma crea el ambiente ideal para celebrar el amor y atesorar recuerdos románticos inolvidables.

Estas propuestas resultarán grandes aliadas de Cupido para mantener viva la llama del amor.

Jacuzzi panorámico después del esquí (Baqueira Beret)

Si se trata de proponer una escapada romántica en la nieve, Baqueira Beret es una apuesta segura. Nada como deslizarse por sus impecables pistas rodeadas de un paisaje de ensueño y, al caer la tarde, refugiarse en un entorno cálido y exclusivo donde cada detalle está pensado para el disfrute en pareja.

El Hotel Val de Neu se encuentra estratégicamente situado en el área de Baqueira 1500, una de las zonas más exclusivas de la estación de esquí. Su arquitectura, inspirada en los tradicionales chalets alpinos, se integra perfectamente en el paisaje gracias al uso de piedra, madera y grandes ventanales que permiten contemplar las majestuosas montañas.

Hotel Val de Neu Spa Hoteles Santos

Este cinco estrellas Gran Lujo, de la cadena Hoteles Santos, es un refugio de sofisticación y confort ideal para parejas que buscan una estancia inolvidable. Sus habitaciones, decoradas con un gusto exquisito, cuentan con camas king-size, textiles de alta calidad y espectaculares vistas a los Pirineos.

Para los amantes de la relajación, el Spa Val de Neu, con su jacuzzi panorámico, sauna y tratamientos personalizados, ofrece una experiencia de bienestar única después de una jornada en la nieve.

Hotel Val de Neu Spa Hoteles Santos

Y para completar el plan, nada como una cena en el restaurante La Fondue, donde los sabores alpinos, las raclettes y los chocolates derretidos crean un ambiente cálido e íntimo.

El après-ski en el Val de Neu también tiene su encanto: disfrutar de una copa de vino junto a la chimenea del salón, mientras el crepitar del fuego envuelve el momento en una atmósfera acogedora, es la manera perfecta de culminar un día mágico en la nieve.

Conducción en la nieve y descanso de lujo (Grandvalira)

Andorra se convierte en el destino ideal para los enamorados amantes de la nieve y la conducción de lujo con el exclusivo programa Andorra Snow Challenge. Esta experiencia única permite perfeccionar técnicas de conducción en condiciones extremas al volante del sofisticado Range Rover, guiados por expertos del Land Rover Experience Center de Iberia. Hasta el próximo 16 de marzo, el circuito de nieve de Grandvalira, en el sector Soldeu, desafía a los entusiastas del todoterreno, poniendo a prueba las capacidades 4x4 del Range Rover, que combina rendimiento, seguridad y confort en terrenos exigentes.

Conducción en la nieve Range Rover

El Range Rover, icono del lujo desde 1970, ofrece una experiencia de conducción refinada tanto en la ciudad como en la montaña. Tras una jornada llena de adrenalina, el Sport Hotel Hermitage & Spa 5*, ubicado a pie de pista, ofrece el descanso perfecto. Este alojamiento exclusivo cuenta con un spa de 5000 m² y servicios de primer nivel para culminar un día inolvidable.

El Andorra Snow Challenge ofrece tres paquetes personalizados que permiten adaptar la experiencia a las preferencias de cada pareja. Desde opciones que combinan la conducción todoterreno con alojamiento de lujo y cenas exclusivas, hasta alternativas más centradas en la acción sobre la nieve, todos los paquetes están diseñados para brindar una aventura inolvidable. Cada propuesta ofrece una oportunidad perfecta para disfrutar de la nieve, mejorar las habilidades de conducción y relajarse en un entorno de lujo.

Circuitos termales con vistas a las montañas nevadas (Sierra Nevada)

Pocas experiencias son tan placenteras como concluir una intensa jornada de esquí con un relajante circuito de spa, especialmente cuando se disfruta de aguas termales con vistas a las cumbres nevadas. Un plan perfecto para enamorados.

Esa es precisamente una de las irresistibles propuestas que Meliá Sierra Nevada ofrece a sus huéspedes, tanto en San Valentín como durante toda la temporada de nieve: combinar los deportes alpinos con la máxima relajación en su YHI Wellness Spa, el spa de montaña más grande de Europa. Este refugio de bienestar permite sumergirse en circuitos de aguas termales y cabinas de hidromasaje privado, todo con el espectacular telón de fondo de las montañas nevadas. Tras un día en las pistas, nada supera un masaje en pareja o un ritual de spa en un entorno de madera y piedra diseñado para la desconexión absoluta.

Yhi Wellness Spa Meliá Sierra Nevada

A escasos metros, Meliá Sol y Nieve, otro alojamiento de la cadena hotelera, también se presenta como una opción inmejorable para una escapada romántica. Este hotel combina la elegancia alpina con un vibrante ambiente après-ski. Para una velada especial, su restaurante Arado, con chimenea y una cuidada selección gastronómica española, es el escenario perfecto. Y para brindar por el amor, su terraza solárium con vistas a la montaña ofrece el exclusivo Moët & Chandon Garden Spritz, la manera ideal de disfrutar del sol de Sierra Nevada.

Terraza solarium Meliá Sol y Nieve Hoteles Meliá

Un refugio perfecto en el Pirineo Aragonés (Candanchú y Astún)

Las montañas del Pirineo Aragonés esconden un lugar donde la historia y la exclusividad se entrelazan. Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, es mucho más que un alojamiento: es un viaje en el tiempo que transporta a la elegancia de los años 20 sin renunciar al confort y la sofisticación contemporánea.

Ubicado en la emblemática estación internacional de trenes de Canfranc, este hotel de cinco estrellas ofrece 104 habitaciones con vistas a los paisajes nevados, en un entorno donde cada detalle evoca el esplendor ferroviario de otra época.

Para quienes disfrutan de los deportes de invierno, su cercanía a las estaciones de esquí de Candanchú y Astún permite vivir la nieve con todas las comodidades. Transporte privado a las pistas, alquiler de material premium, clases personalizadas y un servicio impecable hacen que cada jornada en la montaña sea una experiencia única.

Canfranc estación Manolo_Yllera

Pero no todo gira en torno al esquí. Este destino invita también a recorrer senderos entre bosques nevados, descubrir pueblos con encanto y dejarse envolver por la tranquilidad del paisaje invernal. Un equilibrio perfecto entre aventura y descanso, ideal para una escapada especial.

No es casualidad que Canfranc Estación haya sido reconocido como el "Mejor Establecimiento Hotelero en la Nieve" en los Best Hotel Awards 2024. Su combinación de historia, naturaleza y exclusividad lo convierte en una opción incomparable para disfrutar del invierno en un entorno idílico.

Retiro romántico en el corazón de los Pirineos (Grandvalira)

Con el ánimo de organizar una experiencia inolvidable para estas fechas, Park Piolets MountainHotel & Spa propone una oferta de experiencias exclusivas diseñadas para compartir en el corazón de los Pirineos del viernes 7 al domingo 23 de febrero.

Entre las propuestas más emocionantes de este lujoso establecimiento situado en Soldeu, a pie de las pistas de Grandvalira, se encuentra la excursión en moto de nieve por los paisajes nevados de Grau Roig, una experiencia que combina adrenalina y belleza natural. También es posible disfrutar de un paseo en trineo tirado por perros, ideal para los amantes de los animales y la nieve.

Terraza Park Piolets Mountain Hotel & Spa Park Piolets Mountain Hotel & Spa

Para quienes buscan momentos de relajación, el hotel dispone de paquetes de bienestar que incluyen acceso a su exclusivo spa, masajes con aceites esenciales y tratamientos de recuperación muscular con tecnología Indiba. Además, el circuito "Esencias del Pirineo" ofrece una combinación de exfoliación con sal del Mar Muerto y un masaje relajante.

Los apasionados del esquí pueden optar por la experiencia de hotel con forfait incluido en Grandvalira, con traslado gratuito al telesilla de Soldeu. Mientras que quienes deseen una vista panorámica de Andorra pueden disfrutar de un vuelo en helicóptero de 15 minutos sobre los Pirineos.

La gastronomía también juega un papel clave en estas escapadas. Desde una cena exclusiva en el restaurante Don Giovanni, con especialidades italianas, hasta un menú degustación en Kao Soldeu, donde la alta cocina china sorprende con su sofisticación.

Para parejas que buscan un plan más romántico, la experiencia "Romantic Moments" combina una estancia de lujo con un circuito de spa y un masaje en pareja. Una oportunidad única para celebrar el amor en un entorno incomparable, donde la nieve y el confort crean la atmósfera perfecta.

Esquí y sofisticación a pie de pistas (Sierra Nevada)

Sierra Nevada se viste de blanco y se convierte en el refugio perfecto para quienes buscan una escapada romántica rodeada de nieve y lujo. Los hoteles El Lodge Ski & Spa y Maribel Ski & Après Ski abren sus puertas a las parejas que desean desconectar en un entorno natural incomparable.

Para quienes buscan un ambiente sofisticado y acogedor, El Lodge es la elección ideal. Este refugio invernal destaca por sus interiores revestidos en madera finlandesa, que aportan calidez y elegancia, creando una atmósfera íntima perfecta para una escapada romántica. Los detalles en cuero, piel y maderas nobles se combinan con posters retro y mobiliario de diseño, envolviendo a los huéspedes en un ambiente exclusivo y relajado. La experiencia se completa con una cena en El Grill, el restaurante estrella del hotel, donde se puede disfrutar de una selección de piezas de caza, fondue o caviar local de Riofrío, acompañados por una cuidada selección de vinos diseñada por el premiado sommelier Ángel González del Marbella Club.

Baño con vistas a la montaña El Lodge El Lodge Ski & Spa

Las parejas que prefieren un ambiente más dinámico pueden decantarse por Maribel. Este hotel de 29 habitaciones y suites, incluyendo la icónica Maribel Penthouse Suite, ofrece interiores cálidos inspirados en el estilo alpino, con madera finlandesa, muebles de piel y detalles vintage que aportan un toque de elegancia y comodidad. Maribel destaca por su energía vibrante y su animada vida social. Tras un día en las pistas, las parejas pueden disfrutar de la mejor gastronomía y coctelería de autor en el restaurante Maribel’s, donde la música de DJ’s en vivo crea el ambiente perfecto para una noche inolvidable.

Maribel Ski & Après Ski Dani Barbaran

Ambos hoteles ofrecen a sus huéspedes acceso directo a las pistas de esquí, zonas de spa y piscinas exteriores, garantizando comodidad y lujo sin importar dónde se alojen. Además, las parejas pueden disfrutar de tratamientos personalizados en sus respectivos spas, con rituales y masajes diseñados para revitalizar cuerpo y mente. Desde tratamientos faciales y corporales con aceites esenciales sostenibles hasta rituales con sal del Himalaya, cada opción está pensada para calmar la piel y reconectar con el bienestar después de un día en la nieve.

El punto culminante de la escapada es sumergirse en las piscinas exteriores de hidroterapia y jacuzzis al aire libre, disfrutando de las vistas espectaculares de la Sierra Nevada mientras se relajan en la calidez de sus aguas. Ya sea en el ambiente sofisticado de El Lodge o en la energía vibrante de Maribel, ambos hoteles ofrecen el escenario perfecto para una escapada de San Valentín inolvidable.

Brindis de champán con vistas a la montaña (Formigal y Grandvalira)

San Valentín se disfruta mejor entre copos de nieve, con una copa de champán en la mano y vistas espectaculares a las montañas. Veuve Clicquot propone dos espacios exclusivos para brindar en la altura: la Boutique Sarrios by Veuve Clicquot en Formigal y la TerrazaVeuve Clicquot In The Snow en Grandvalira.

La Boutique Sarrios en Formigal ofrece un refugio elegante en plena nieve. Accesible a pie o esquiando, es un rincón pensado para quienes buscan exclusividad y buena música. Con capacidad para 88 personas en su terraza y 8 en su interior, invita a degustar carpaccio de txuleta, croquetas de boletus o un menú especial Burger & Bubbles, donde el champán se convierte en el compañero perfecto.

Boutique Sarrios by Veuve Clicquot Veuve Clicquot

Por otro lado, en la terraza de Grandvalira, situada en la pista Pi de Migdía, la experiencia se convierte en un lujo invernal con una propuesta gastronómica sofisticada, maridada con las mejores etiquetas de la Maison. Desde ostras y sashimi hasta hamburguesas gourmet, cada bocado se acompaña con el icónico Veuve Clicquot Yellow Label, Rosé o Grand Dame. Además, el espacio interior de diseño exclusivo crea el ambiente ideal para una celebración íntima.

Terraza Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira Veuve Clicquot

Los sábados, la música en vivo con DJs y violinistas añade un toque vibrante a la experiencia. Brindar con Veuve Clicquot en estos escenarios privilegiados no solo es una forma de celebrar el amor, sino de vivir el invierno con el estilo y la alegría que caracterizan a la Maison del champagne.

Auroras boreales y nieve infinita: una escapada romántica a Finlandia

Auroras boreales, nieve virgen, bosques helados… Finlandia en invierno es un destino de ensueño. De la mano de un guía local de Evaneos, la plataforma de viajes a medida, el viaje se convertirá en una auténtica aventura.

Pocos planes son más románticos que una caminata por senderos cubiertos de nieve, con el único sonido del crujido de los pasos en el Parque Nacional de Inari, o acurrucarse con una cálida manta y deslizarse en un trineo tirado por perros contemplando los helados bosques y lagos que despliegan toda su belleza invernal.

Finlandia Evaneos

Para comer, es posible sentarse alrededor de una fogata abierta (los más atrevidos pueden intentar pescar algo en el hielo para degustar un rico pescado) o en una cabaña en la naturaleza.

Al caer la noche, nada mejor que alojarse en un iglú de cristal y contemplar el cielo estrellado desde la cama. Con un poco de suerte, las auroras boreales iluminarán el firmamento con su espectáculo de luces danzantes.

Aurora Boreal en la nieve-Finlandia Evaneos

La experiencia puede completarse con una sauna tradicional de humo, un baño en un estanque helado o incluso elegir una sauna “Mökki” privada. Además, para una mayor inmersión en la cultura, es posible conocer la historia de los Sami, los indígenas, descubrir habilidades de supervivencia en la nieve, aprender a cocinar una receta tradicional lapona y abrazar un reno en una de las múltiples granjas de estos animales que hay por todo el país.

Resultará complicado volver a la rutina después de unos días en este encantador paraíso ártico.