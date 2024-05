Praga 2024: El Centenario de Kafka, aperturas hoteleras de lujo y más arte

La celebración del Centenario de Kafka, el Año de la Música Checa y diversos festivales de arte llenan la agenda cultural de citas imprescindibles en Praga, capital de Chequia, reconocida como una de las ciudades más bonitas del mundo.

Situada en el corazón de Europa, sorprende y enamora a los visitantes por sus bellos edificios históricos, sus elegantes palacios y el encanto de su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y lleno de callejuelas, plazas e iglesias de ambiente medieval. La conocida como la Ciudad de las Cien Torres o la Ciudad Dorada, espera al viajero este año, con homenajes centenarios, festivales de música y arte, así como los nuevos atractivos turísticos, los hoteles que acaban de abrir sus puertas o las propuestas gastronómicas del momento.

Los eventos imprescindibles del año

La agenda cultural y de ocio de Praga está llena de grandes propuestas que invitan a visitar la ciudad en cualquier época del año. Este 2024 es además una fecha clave en el calendario local, porque se celebra el Centenario de la Muerte de Franz Kafka, el famoso escritor del siglo XX y autor, entre otros libros, de La Metamorfosis.

Para conmemorar su legado literario, también se ha organizado Kafka2024, una serie de exposiciones, conciertos, y debates que rinden homenaje a su figura y su huella en la literatura universal y que se extiende también a otras ciudades de República Checa, Alemania y Austria.

Durante este 2024 se celebra también el Año de la Música Checa, en honor al 200 aniversario del nacimiento del famoso compositor checo Bedřich Smetana. El programa, coordinado por la Filarmónica Checa, tiene como lema ‘Somos música’ y ofrece al público la ocasión de disfrutar tanto de las melodías clásicas como de otros géneros como el folk, el jazz y otros alternativos. Además de conciertos, también se celebran exposiciones, representaciones teatrales y performances.

Nuevos hoteles de lujo

La capital de Chequia sigue sumando nuevas aperturas hoteleras que aumentan la capacidad de alojamiento de lujo de la ciudad y ofrecen también más alternativas para los viajeros de negocios y la celebración de eventos y congresos. Ejemplo de ello es The Cloud One Prague, un hotel sostenible y de diseño que forma parte del nuevo sello del grupo alemán Motel One y que aúna bajo una misma marca, una cadena pensada tanto para el viajero que disfruta sumergiéndose en la ciudad como para el público local.

Asimismo, este año se verá la transformación del tradicional Corinthia Hotel Prague, el hotel más alto de Praga, en el Grand Hotel Prague Towers. Conocido por estar integrado por dos torres conectadas, tiene 26 plantas, una altura de 84 metros y 40 años de historia. Además, antes de que acabe el año se espera la apertura de dos nuevos proyectos hoteleros. Uno de ellos es W Prague, prevista para septiembre, un hotel boutique de lujo que se encuentra en el antiguo edificio Art Nouveau del Grand Hotel Europa, en la Plaza Wenceslao. Por último, en el mes de diciembre abrirá sus puertas el hotel Fairmont Golden Prague, ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Pařížská, en el edificio del antiguo InterContinental Hotel Prague.

The Cloud One Prague Somos Real

Grandes aperturas gastronómicas

El panorama culinario de Praga suma a su oferta este año experiencias gastronómicas únicas que combinan los productos locales con los conceptos más innovadores. El año 2024 comenzó con la apertura de 420 Restaurant, un local emplazado en una impresionante residencia del siglo XV de la Plaza de la Ciudad Vieja. Capitaneado por el reconocido chef de estrella Michelin Radek Kašpárek, ofrece platos de la cocina tradicional checa con un toque moderno.

Otra novedad destacada es[[LINK:EXTERNO|||https://stangl.ambi.cz/en||| Štangl]], dirigido por el chef Martin Štangl, que se caracteriza por ofrecer un menú degustación donde priman los productos locales y de temporada, mientras que el restaurante FUZE fusiona de forma creativa la cocina checa y asiática.