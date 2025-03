Sublime Eurostars Grand Marina 5* GL de Barcelona

Sara Rodríguez Velandia, general manager del Eurostars Grand Marina 5*GL, en Barcelona, tiene mucho de lo que presumir. Nos atiende, con la exquisita amabilidad del que está acostumbrado a tratar con lo mejor de lo mejor, y a saber apreciarlo, en un lobby presidido por un elemento de finura arquitectónica fabulosa: una escalera de caracol diseñada por el Leohming Pei, el mismo que concibió la pirámide de la entrada principal al Museo del Louvre de París.

La majestuosidad y belleza de este establecimiento, ubicado en el complejo del World Trade Center, hablan por sí mismas en cuanto uno observa el arte y el diseño que impregnan todo el ambiente. Es más, es un hotel artístico por los cuatro costados, pues exhibe obras de grandes creadores y presenta exposiciones temporales de arte vanguardista en el espacio del piano bar. Aquí, además, se puede disfrutar de los llamados «Sábados de Ópera», que combina ópera en vivo con el ambiente exclusivo del elegante dicho espacio, The Corner, en el que se ofrece el «Operitivo» (surtido de quesos o selección de ibéricos del país y una copa de bodega de proximidad).

Estas jornadas de sábado musical se organizan de febrero a abril a partir de las 20.30 h y ya son todo un clásico de la oferta cultural en Barcelona; tal cosa tiene además un tratamiento muy especial en fechas navideñas con más actos, muy en especial en Fin de Año, donde la excelsa gastronomía del hotel y su elenco de cantantes de reconocido prestigio ofrecen al visitante una experiencia preciosa. Por si fuera poco, desde el 2005 se convoca el Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes y el Concurso de Fotografía Eurostars Grand Marina, y es habitual que también se preparen actos literarios con presentaciones de libros o coloquios protagonizados por destacados literatos.

Un hotel transatlántico

Alojarse en el hotel Eurostars Grand Marina 5 GL* de Barcelona resulta incomparable por muy diversas razones. Por supuesto, hay grandes hoteles en la Ciudad Condal donde alojarse de forma lujosa y extremadamente confortable, pero tener el mar y el cielo al alcance de la mirada en toda su dimensión lo tienen muy pocos. Sus habitaciones exteriores (tiene un total de 291 habitaciones situadas en un edificio de 8 plantas con forma de transatlántico) están tocadas por la luz mediterránea, así como la piscina exterior, abierta en verano, y la terraza Black Marina, que regala las mejores vistas de Barcelona en cada atardecer.

Eurostars Grand Marina 5* GL de Barcelona Toni Montesinos

En cada uno de esos cuartos (hay 47 suites, por cierto) se puede admirar el toque vanguardista que se le ha dispensado a todos los detalles; el hotel ha incorporado toda clase de innovaciones tecnológicas que garantizan el máximo confort –como sus bañeras con hidromasaje–, hasta el punto de que el hotel pone a disposición de sus clientes un servicio único y original: el menú de almohadas, mediante el cual se puede escoger el modelo más apropiado para el descanso. Pero entre tanto que escoger, elijamos una habitación: la Grand Marina Suite, que alcanza los 65 m2 con cama king size, un escritorio y un balcón con vistas al puerto.

Cuatro salones de reuniones, un business center, un gimnasio y una sauna completan la oferta, que no puede ser más eficiente, por no hablar de su auditorio, con capacidad para 436 asistentes y 32 salas de distintas capacidades. Suban a la Terraza Black Marina, desde donde tendrán una vista privilegiada de la ciudad y de la montaña de Montjuïc. Dense el placer de dejarse caer por The Corner y conocer la carta de cócteles del reputado Javier de las Muelas, CEO y mixtender de DryMartini Organization.

Restaurante Aire de Mar

Y, claro, hay que comer. Las altas expectativas se mantienen nada más leer la oferta gastronómica del restaurante Aire de Mar, capitaneado por el chef Daniel Mondragón, experto en preparar los mejores platos de la cocina mediterránea de fusión. El restaurante, que sirve el desayuno bufet, almuerzos y cenas, completa su oferta con un acogedor comedor privado, un lugar confortable donde dejarse seducir por los platos de este profesional de la hostelería y la restauración con gran experiencia en la gestión de hoteles, catering, restaurantes y cocinas de producción, y que ha estado trabajando en restaurantes de estrella Michelin.

Qué tal suena empezar en Aire de Mar dando un bocado a su pan artesano de harina BIO y levadura de cerveza; pedir luego de entrante una crema de calabaza, coco, jengibre y pipas de calabaza, o una ensalada de xató con cítricos; proseguir con un arroz marinero de zamburiñas, sepia y calamar, o con un solomillo de vaca madurado con crema de apio, nabo y pak choi, o con una pata de pulpo con panceta confitada, parmentier, jugo de carne y galleta de parmesano; y rematarlo dulcemente con un tatín de helado de leche merengada, o una tarta de queso Arzúa-Ulloa con crumble y frutos rojos.

Detalle gastronómico del restaurante Aire de Mar. Eurostars Grand Marina 5* GL de Barcelona Toni Montesinos

Ya lo decíamos. Sara tiene mucho de lo que presumir: de lo arquitectónico, artístico, musical y literario; de lo gastronómico y coctelero; de lo que se otea desde cada una de las habitaciones de Eurostars Grand Marina 5 GL*, desde el amanecer hasta el anochecer; desde su escalera de caracol por la que bajar sintiéndose, como el tópico del cine de Hollywood, toda una estrella de cine, y en cierta manera es así en cuanto uno se convierte en huésped de este sublime hotel.