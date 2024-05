El Corral de la Morería se suma a la tercera edición del Antorchas Festival

Vuelve el Antorchas Festival. Tras el éxito de las pasadas convocatorias, la tercera edición de esta fiesta que prenderá la llama el próximo 20 de junio en Albacete, con Vetusta Morla y Amaral como cabezas de cartel. Durante tres días, la ciudad manchega se vestirá de gala para recibir a un buen número de amantes de la música, la gastronomía y el arte. Este año, además, el festival contará con la participación especial de El Corral de la Morería. El mítico tablao madrileño se trasladará hasta allí para unirse a la celebración con un espectáculo flamenco que no dejará indiferente a ningún visitante.

Antorchas continúa dándole la vuelta al concepto de festival, transformándolo en una experiencia emocional, sustentado en tres pilares: la música, la alta gastronomía y el arte audiovisual.

Un cartel cargado de estrellas musicales

Organizado por el Ayuntamiento de Albacete, el Antorchas Festival -que ya forma parte del calendario de los mejores de verano de este país- aprovechará las magníficas instalaciones del Recinto ferial para que la música, la gastronomía y el audiovisual iluminen la vida cultural albaceteña.

El cartel musical estará encabezado el viernes 21 de junio por Vetusta Morla y lo completan La Casa Azul, Rayden, Delaporte, Niña Polaca, Jacobo Serra, Señor Aliaga, For Your Information, Maciá, Don Fluor y Bita; y el sábado 22 de junio, con Amaral como cabeza de cartel, actuarán Dorian, Inmaculate Fools, El Columpio Asesino, Los Zigarros, We Are Not Djs, Yo Soy Ratón, Modesto Colorado, Pálida Tez y Seizu.

Previamente, el viernes 20 tendrá lugar la gala final del concurso de música moderna Memorial Alberto Cano, enmarcada este año en Antorchas Festival, con Ciudad Jara como banda invitada y la actuación de la Dj Jelly Juice.

Los mejores chefs nacionales e internacionales

Los sabores de algunos de los mejores chefs del país y de fuera de nuestras fronteras no faltarán a esta cita. Todos ellos inundarán con sus maravillosos sabores el Templete “Food Market” en el recinto ferial y la Plaza de Toros de Albacete, que se convierte por primera vez, los días 21 y 22 de junio, en el escenario de una experiencia única, donde los detalles envolverán a los asistentes, que disfrutarán de seis propuestas diseñadas por los chefs Fran Martínez, de Maralba, en Almansa, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol; Iván Cerdeño, del Cigarral del Ángel, en Toledo, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol; y David García, del Corral de la Morería, el único tablao con una estrella Michelin y tres soles Repsol.

Una experiencia culinaria que estará maridada con los sonidos y el arte de la danza flamenca que llegan de la mano del Corral de la Morería, con el espectáculo “Paso a dos” de Olga Pericet, Premio Nacional de Danza.

Templete "Food Market"

En esta edición, el fuego de Antorchas se extenderá prácticamente por todo el Recinto Ferial de Albacete, con dos zonas perfectas para maridar música, gastronomía y audiovisual: la zona del paseo central, quevolverá a contar con el Escenario Principal de Antorchas; y el Templete Food Market, ubicado en la zona del Templete, un histórico monumento modernista, donde se instalarán stands de diferentes chefs.

De esta forma, se podrán degustar las propuestas de J.Sanz y J. Sahuquillos, de Oba, en Casas Ibáñez, Albacete, con una estrella Michelin, una estrella Verde y dos soles Repsol; Carlos Maldonado, del restaurante Raíces, en Talavera de la Reina, con una estrella Michelin y un sol Repsol; Juan Monteagudo, de Ababol, Albacete, con una estrella Michelin y un sol Repsol; el cinco veces campeón del mundo Jesús Marquina, de la Pizzería Marquinetti, en Tomelloso; Julius Bienert, de Canal Cocina; Baru Space, de Baru Coffe State; Antonio Cuerda, del restaurante Cuerda en Albacete; Miguel Ángel Expósito, del restaurante Retama, en Torrenueva, con una estrella Michelin y un sol Repsol; Miguel Carretero, del restaurante Santerra en Salamanca, con una estrella Michelin y un sol Repsol; Zarmig Halladjian, del restaurante Ohannes, en Qatar/Lebanon, chef celebrity de la televisión en Doha; el alicantino Paco Torreblanca, mejor pastelero del mundo en 2022; Octopussblack, de La Casa de Octopussblack; Antonio Rodenas, de Asador Concepción, en Albacete; Antonio Martínez, del restaurante frontera, en Tobarra, Albacete; y Rosi Gómez, de Doña Lola Ethic, en Albacete.

Además, se aprovecharán otros espacios del recinto para instalar dos escenarios más destinados a conciertos, sesiones de djs y shows infantiles, así como una zona destinada al descanso y relax