El actor Robert Pattinson podría estar trabajando en el nuevo videojuego del genio Hideo Kojima

Últimamente no se deja de hablar acerca de la posible participación de Robert Pattinson, la estrella de The Batman, en el próximo juego de Hideo Kojima, Physint. El conocido director ha conseguido incorporar a grandes nombres de Hollywood en sus juegos, como Norman Reedus en Death Stranding. Los actores no son los únicos que aparecen, puesto que también el propio Guillermo del Toro se ha convertido en un personaje de videojuego. La relación que Hideo Kojima mantiene con todas estas personas ha generado especulaciones sobre la próxima gran estrella que aparecerá en un futuro juego.

Desde luego, es algo muy complicado de adivinar, puesto que son muchas las personas que han ido visitando su estudio a lo largo de los años. Dentro de poco saldrá a la luz Death Stranding 2: On the Beach, el cual está llamado a ser una de las mejores entregas del director, por lo que si eres un amante de su trabajo, no puedes perder la oportunidad de jugar esta historia en PS5 el mes que viene. Tras esto, llegará Physint, un juego que el propio Hideo Kojima considera que no estará listo hasta 2030 o 2031. Sin embargo, ya sabes cómo es el director, esta entrega será extremadamente ambiciosa, ya que está trabajando con Columbia Pictures. En su día afirmó que de alguna manera será un videojuego y una película.

Hace tiempo que las especulaciones de Robert Pattinson como uno de los protagonistas de su nuevo juego es algo más que obvio, sin embargo, nunca se ha llegado a ofrecer una declaración oficial por parte de Kojima o del propio actor. Sin embargo, hace unos días, el propio Kojima subió a su cuenta oficial de X, red social anteriormente conocida, una nueva foto con Pattinson que demuestra la gran relación que tienen entre ellos. Esto ha llamado mucho la atención y puede que la relación de ambos vaya más allá de disfrutar de las películas del actor.

Death Stranding 2 llega el próximo mes de junio

Death Stranding 2: On the Beach ya es jugable para el público, si bien todavía queda un poco para que puedas disfrutarlo en tu casa, prácticamente todo el trabajo del juego ya está terminado, por lo que queda pulir los últimos detalles y ver cómo reaccionan los jugadores una vez que salga al mercado. Desde luego, los juegos de Hideo Kojima siempre han dado la vuelta al mundo y no es para menos, la mente del director es una auténtica fábrica de ideas increíbles, por lo que se espera que cada lanzamiento que ofrezca, sea sencillamente espectacular.

Además de sus trabajos para PlayStation, Kojima también está en pleno desarrollo de un juego para Xbox llamado OD. Un título que promete ser completamente diferente a todo lo que habías jugado anteriormente, así que presta mucha atención a toda la información que pueda venir próximamente. Recuerda que dentro de poco tendrá lugar el Xbox Games Showcase, por lo que hay posibilidades de poder ver algún nuevo avance de este título que está siendo realmente esperado por los amantes del aclamado director de videojuegos.