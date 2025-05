Comprar Nintendo Switch 2 en Amazon: cómo reservarla y cómo saber cuándo hay stock

Hubo que esperar muchos años, pero ahora Nintendo Switch 2 ya está aquí y su lanzamiento tendrá lugar el día 5 de junio de 2025. Por supuesto, la consola se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados del año y como era de esperar, no defraudará. Actualmente la nueva máquina de la gran N cuenta con millones de reservas y por si algún motivo eres de los que se han quedado atrás o todavía están pensando en si hacerse con ella o no, hoy te traemos una de las mejores formas de hacerte con tu consola. Como bien sabes, hay algunos sitios en donde se puede reservar y sin duda, Amazon es una de las más buscadas por los usuarios.

En esta publicación vamos a contarte cómo reservarla en la web de Amazon, qué ventajas tiene, los métodos de pago disponibles y más cosas que podrían resultarte muy interesantes de cara a comprar un producto como Nintendo Switch 2. Entre las características más destacadas de la consola está una pantalla más grande para jugar en portátil a 1080p, mientras que al conectarla al televisor mediante el dock, se podrá jugar en una resolución de hasta 4K. A mayores también destaca la compatibilidad con el alto rango dinámico (HDR) y una tasa de actualización de imágenes de hasta 120 fps, que permiten disfrutar de colores nítidos e intensos, así como de partidas fluidas.

Cómo reservar Nintendo Switch 2 en Amazon

El proceso es realmente sencillo, para ello solamente tendrás que iniciar sesión en tu cuenta personal y buscar la consola en la web, ahí encontrarás las opciones de venta. Lógicamente, las mejores son aquellas que son vendidas y enviadas por Amazon y no por terceros, eso es algo que siempre ofrece más confianza, puesto que el servicio al cliente de la compañía es sencillamente increíble. Por supuesto, en la página encontrarás tanto la consola como el pack de Switch 2 más Mario Kart World. Como es lógico, justo debajo de estas líneas vas a tener los enlaces directos para que tu trabajo sea mucho más fácil. No pierdas la oportunidad de hacerte con una de las consolas más esperadas de los últimos años.

Es un producto muy deseado. ¿Hay stock actualmente en Amazon?

Lo cierto es que sí, aparentemente, ahora mismo Amazon no tiene ningún tipo de problema con el stock de la nueva Nintendo Switch 2, al menos con la consola. Por otra parte, si lo que quieres es llevarte el pack de Switch 2 + Mario Kart World, puede que tengas que esperar un poco, porque ahora mismo no tiene stock y ya están trabajando para reponerlo cuanto antes. De hecho, esta última opción se ha colocado como la más vendida de la web, por lo que tienes una oportunidad más que interesante de llevarte la consola más esperada del año y reservarla para no tener ningún tipo de problema durante su lanzamiento oficial.

Si bien en otros lugares puede haber diferentes problemas con que se terminen las unidades de Nintendo Switch 2, parece que actualmente Amazon no tiene ese inconveniente. Si por algún motivo sucediese, normalmente la web suele reponer bastante rápido estos productos tan deseados, aún así, más vale que te des prisa y aproveches ahora que está disponible. Recuerda que sale el próximo día 5 de junio, por lo que ya queda muy poco para que la tengas en tus manos y disfrutes de esta auténtica revolución en el mundo de las consolas portátiles.

¿Conviene hacerse con Amazon Prime para Nintendo Switch 2?

Los miembros de Amazon Prime disfrutan de una serie de ventajas en sus pedidos, incluyendo envíos urgentes sin coste adicional o a un coste inferior al habitual. Desde luego, este programa es una gran ventaja para los usuarios que utilizan esta web de forma asidua. Por supuesto, no todos los productos son compatibles con las ventajas de Prime, aunque Nintendo Switch 2 sí que lo es, lo que te garantiza un envío gratuito y rápido si formas parte de esta suscripción. A mayores, también puedes disfrutar de Prime Video y de Amazon Music. Desde luego, es una opción más que válida si lo que estás buscando es recibir tu pedido el día siguiente de tu compra o para ahorrarte el coste que tenga mandártelo a casa. Vale mucho la pena.

Las ventajas de los envíos con Amazon Prime dependerán de la disponibilidad de los productos, de los plazos del pedido y de la dirección de entrega. Los productos con características especiales de entrega, tales como productos pesados o voluminosos, de gran tamaño o que contengan materiales peligrosos podrían estar excluidos de las ventajas de Amazon Prime. Es posible que en determinadas compras de productos especiales o en pedidos concretos se apliquen ciertos gastos de gestión y/o impuestos, que se indicarán en el pedido correspondiente.

¿Se puede devolver la Nintendo Switch 2 si se compra en Amazon?

La respuesta es muy sencilla. Sí, puedes devolver Nintendo Switch 2 en Amazon si el producto no termina de convencerte. Como es habitual en estos casos, tienes un plazo de 30 días a partir de periodo de recepción, es decir, empieza a contar desde que lo tienes en tu casa, no desde cuando se envía. Obviamente, te harán un reembolso completo del gasto, por lo que no perderás absolutamente nada, te recordamos una vez más que en estos casos, Amazon es una empresa realmente seria que no pondrá ningún problema, al menos en cuanto a experiencia personal.

A mayores, si por lo que sea el producto llega defectuoso, te da algún tipo de problema o no sabes muy bien cómo utilizarlo, te alegrará saber que Amazon ofrece gratis opciones de soporte del producto, como teléfono o chat en directo con un afiliado de Amazon, información de contacto del fabricante, servicios de reparación, guías de solución de problemas paso a paso, vídeos de ayuda y sustitución de piezas averiadas o que falten. Todo ello totalmente gratis. Como puedes comprobar, amazon es una opción más que segura a la hora de reservar tu nueva Nintendo Switch 2.

Métodos de pago disponibles en Amazon para reservar la Nintendo Switch 2

Para ir terminando, cabe destacar que Amazon cuenta con varios métodos de pago realmente sencillos y por supuesto, muy seguros. La web tiene un sistema de seguridad de pagos que encripta tu información durante la transmisión de datos. No se comparten los datos de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, y por supuesto, también afirman que no venden tus datos a terceros, por lo que estás completamente protegido ante cualquier tipo de problema.

En la web puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, mediante cuenta bancaria e incluso con Bizum. Todo esto te da grandes opciones para todos los gustos y por si fuese poco, también ofrece algunas formas de pagar a plazos en caso de que no quieras hacer todo el desembolso de golpe. Amazon cuenta con grandes facilidades para hacerte la vida y las reservas mucho más fáciles, así que recuerda que si quieres hacerte con la nueva Nintendo Switch 2, estás ante una de las mejores opciones que hay actualmente en el mercado.

Una opción fiable y segura para hacer tus pedidos más importantes

Amazon siempre se ha caracterizado por ofrecer un servicio al cliente exquisito y unos envíos realmente rápidos en muchos de sus productos. En esta ocasión no hay motivo para pensar diferente, por lo que esta web parece una de las grandes opciones para disfrutar de la nueva consola de Nintendo. Como te hemos comentado, también tienes la posibilidad de devolver el producto en un plazo de 30 días desde que lo recibes en tu casa, por lo que podrás probarlo sin problema y ver si te convence o no.

A mayores, cuenta con varios métodos de pago realmente seguros y un servicio de asistencia técnica que te ayudará con cualquier problema que tengas con tu Nintendo Switch 2. Como es lógico, todo ello de forma gratuita y sí, Amazon Prime también te ofrece diferentes ventajas en el envío, como que este sea completamente gratuito y garantizando que te llegue al día siguiente de pedirlo. En caso de las reservas, a veces funciona de forma diferente, pero es raro que el producto llegue tarde a tu casa. Amazon es una de las grandes opciones para llevarte Nintendo Switch 2, así que aprovecha la oportunidad mientras hay stock disponible.