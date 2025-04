Algunos youtubers responden al apagón en España presumiendo de la gestión de Andorra: "Solucionó lo de la luz en 20 minutos"

A pesar de que ya hace unas horas que la electricidad ha vuelto a las casas de todos los españoles, sigue siendo noticia el apagón que se vivió ayer en toda la Península Ibérica. Como suele suceder en estas situaciones, la incidencia unió un poco más a todos, incluso a los creadores de contenido.

Mientras que algunos como DjMaRiiO compartieron la odisea que vivió para volver a casa, con la que muchos se han sentido identificados, otros como Ibai aprovecharon su repercusión para intentar averiguar quiénes tenían internet y podían verle.

Aun así, esto no ha conseguido que la situación se libre de toda polémica tras unas publicaciones de algunos creadores de contenido españoles que viven en Andorra. Ya de por sí esta práctica está muy mal vista por algunos, pero sus declaraciones parecen no haber gustado a prácticamente nadie, con usuarios que no han dudado en responderles quitándoles la razón.

RickyEdit y AlphaSniper sacan pecho de lo rápido que volvió la luz a Andorra

Los youtubersRickyEdit y AlphaSniper fueron dos de las voces con mayor fuerza que quisieron destacar lo rápido que se recuperó el principado de la caída de la red eléctrica.

El primero en pronunciarse fue AlphaSniper, quien explicó que el apagón llegó cuando él estaba en España y provocó que estuviese sin luz más de 11 horas, destacando en la siguiente frase que en Andorra este apagón solo duró menos de 30 minutos.

Además, el youtuber destacó que le parece “muy heavy” que haya que “celebrar” que vuelva la electricidad, asegurando que “España, por desgracia, cada día más cerca de un país tercermundista”.

El post de RickyEdit llegó a los pocos minutos y siguió la misma línea. Él sí vivió el apagón en Andorra, donde estuvo 20 minutos sin luz y después “todo el día jugando al Counter”.

Lo cierto es que en las respuestas a ambos mensajes se pueden leer a usuarios respondiendo que es imposible comparar la situación de España, con unos 48 millones de habitantes en la península; con la de Andorra, donde viven unas 80.000 personas, destacando que restablecer el suministro en el país de mayor población lleva mucho más tiempo.