¿Aparecerá en 'Superman'? Milly Alcock aborda la posible participación de Supergirl en la película

Ante los rumores que sugieren que Supergirl podría hacer una sorprendente aparición en el DCEU este mismo año, Milly Alcock ha decidido pronunciarse sobre estas dudas que sugieren su participación en la película. El estreno de Superman ya está a la vuelta de la esquina, ya que solo quedan un par de meses para que se vea la versión del Hombre de Acero interpretada por David Corenswet.

Aun así, dado que el DCEU también presentará a Supergirl en la película en solitario que protagonizará en 2026, se rumorea que el personaje podría tener una aparición anticipada en Superman. En una nueva entrevista con Extra, Milly Alcock habló sobre la posibilidad de ver a Kara Zor-El compartiendo pantalla junto a Clark Kent en el próximo estreno de Superman.

Una aparición de Supergirl sería inesperada

Al comentar las complicaciones reales de abordar este asunto, la actriz decidió no dar demasiada información. Por eso no confirmó ni negó la aparición de Supergirl en Superman. ¿Y de dónde vienen los rumores? La realidad es que cuando Milly Alcockfue elegida como Supergirl en el DCEU, los primeros rumores sugerían que aparecería en un proyecto diferente antes de su aterrizaje en Supergirl: Woman of Tomorrow. Esto desencadenó la idea de que participaría en Superman.

Así abordó esta información:

"No puedo hablar de ello, de verdad que no puedo. Por mucho que quisiera. Es un torbellino, es una vida loca y maravillosa. Estoy muy, muy emocionada... Creo que va a ser una película buenísima sobre Supergirl".

James Gunn también se ha pronunciado sobre esta cuestión en alguna que otra ocasión. El director afirmaba que ni siquiera él dijo que este personaje participaría en la película. Como es habitual en este tipo de declaraciones, la respuesta de Milly Alcock está sujeta a diversas interpretaciones, ya que no fue demasiado clara en el asunto. La críptica respuesta de Milly Alcock podría interpretarse como un sí cauteloso, pero también existe la posibilidad de que simplemente no quiera compartir más información de la que debe.

Según la última respuesta de Milly Alcock, sería impactante que Supergirl fuera parte de Superman, especialmente porque su presentación ayudaría a marcar su desarrollo en el DCEU. A tan solo unos meses de diferencia, el mundo pronto sabrá si Superman cuenta con la presencia de Supergirl o es tan solo la fantasía de los espectadores.