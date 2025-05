James Gunn confirma la primera actualización interesante de Wonder Woman en el DCEU

Aunque ha sido una incógnita total, es posible que el desarrollo de una nueva adaptación de Wonder Woman esté cada vez más cerca. Al menos eso es lo que ha confirmado James Gunn al compartir una interesante actualización relacionada con la heroína más popular de DC. Y es que la nueva propuesta de James Gunn con respecto al reinicio del DCEU acaba de comenzar.

Aun así, varios héroes importantes de DC parecen abrirse camino en el DCEU, ya que muchos proyectos anunciados se encuentran en desarrollo. Por supuesto, también existen películas y series de televisión de DC Studios que aún no se han dado a conocer al público. En este sentido, un seguidor le preguntó a James Gunn en Threads si tenía alguna novedad sobre Wonder Woman.

Un futuro prometedor para Wonder Woman

Pese a que no había mucha expectativa por lo que el director podía decir, sí que se acabó consiguiendo una respuesta positiva. James Gunn confirmó que, al menos todavía, no se iba a compartir ninguna información al público. No obstante, sí que añadió que se trataba de algo alentador.

Hasta ahora, lo cierto es que el reinicio del DCEU solo mostró un breve adelanto de Wonder Woman a través de la animación. Durante la visión de Circe, que mostró a Amanda Waller en Creature Commandos, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver a Wonder Woman junto a varios personajes de la Liga de la Justicia por un breve instante.

Por el momento, solo queda por ver cuándo DC Studios decide anunciar sus planes oficiales sobre una adaptación de Wonder Woman. Según la última actualización de James Gunn, un proyecto que podría estar insinuando es la serie de televisión Paradise Lost, una precuela previa al nacimiento de Diana Prince.

Aunque James Gunn fue algo críptico en su actualización, sigue siendo interesante ver que el equipo detrás del nuevo DCEU no se olvida de una figura tan importante como Wonder Woman. Es posible que se pueda saber algo más en firme en futuros eventos importantes para la industria, como la Comic-Con de San Diego. Ese sería un momento ideal para que DC Studios revelara más información que sugiera cómo podría encajar un estreno de Wonder Woman en la línea temporal del DCEU.