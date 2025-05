Bella Ramsey analiza la escena más traumática de 'The Last of Us' y no es la que piensas

¡Atención! Este artículo incluye spoilers del final de la segunda temporada de The Last of Us. La estrella de The Last of Us, Bella Ramsey, ha analizado la que para ella es la escena más oscura de Ellie en el final de la segunda temporada y cómo podría afectar al desarrollo de su personaje. En el final de la segunda temporada, Ellie va en busca de Abby, solo para encontrar allí a sus amigos Owen y Mel. En esta situación. Owen intenta dispararle a Ellie, pero ella lo mata primero. La bala le atraviesa el y también consigue alcanzar a Mel.

Lo más sorprendente es que se sabe que Mel está embarazada y le ruega a Ellie que saque a su bebé antes de que muera. En una entrevista con Variety, Bella Ramsey explicó cómo abordaron la escena final de la segunda temporada de The Last of Us, donde Ellie pone fin a las vidas de Owen y Mel. La actriz también explicó cómo el momento refleja el lado más oscuro de Joel, capaz de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino.

Ellie cruza una línea en 'The Last of Us'

Asimismo, Bella Ramsey explica cómo la escena muestra a Ellie las consecuencias de la venganza y el dolor que ha causado en su afán por vengar la trágica muerte de Joel. Así lo contaba:

"¡Tuve muchas escenas desafiantes en este último episodio! Pero sí, fue una escena profunda y oscura. Quizás sea peor que ver morir a Joel, porque Ellie se da cuenta de que se ha convertido en todas las partes de él que nunca quiso ser. Ve las consecuencias de sus actos, su dolor y su venganza. Es incapaz de detenerse a pensar ni un segundo".

Owen y Mel no son los primeros personajes de The Last of Us que Ellie mata en su búsqueda personal de venganza. También mata a golpes a Nora en el sótano de un hospital mientras intenta averiguar el paradero de Abby. Sin embargo, el asesinato de ambas es mucho más retorcido, ya que Mel no debía quedar atrapada en el fuego cruzado y, por supuesto, porque estaba embarazada.

El asesinato de estos personajes por parte de Ellie tendrá consecuencias en The Last of Us, especialmente porque Abby probablemente sepa que están muertos. Este ciclo interminable de venganza probablemente se explorará a fondo en la tercera temporada. Sin embargo, la protagonista no puede retractarse de lo sucedido, lo que se traduce en que las consecuencias más aterradoras aún no han comenzado.