El máximo responsable de The Last of Us aclara un aspecto clave del final del primer juego que no se conocía hasta ahora

The Last of Us se ha convertido en una de las franquicias mejor valoradas por la comunidad de jugadores de PlayStation. Ahora, incluso está ganando más peso entre todo tipo de públicos gracias a la emisión de la serie de HBO, que se encuentra inmersa en su segunda temporada en estos momentos. Sin embargo, aún hay algunas preguntas que quedan pendientes respecto al argumento de la aventura protagonizada por Joel y Ellie y una de estas cuestiones corresponde al final del primer juego.

Porque, aunque se intuye que los Luciérnagas podrían haber creado una cura gracias al sacrificio de Ellie, en ningún momento se deja claro si este experimento hubiera terminado por salvar a la humanidad, que es el paso que lleva la joven durante todo el segundo juego y que provoca su conflicto con Joel. En este sentido, el máximo responsable de la franquicia, Neil Druckmann, ha querido acabar con el debate, ofreciendo una respuesta definitiva a esta gran pregunta.

Los Luciérnagas sí que hubieran creado una cura contra el cordyceps

A través de una respuesta al ser cuestionado sobre este asunto en el podcast Secret Symbols, Druckmann asegura que la intención de Naughty Dog era la de que se creara la cura, lo que implica que Joel sacrificó a la humanidad con sus actos. De este modo, la implicación emocional para ambos personajes tiene aún más peso al conocer esta respuesta definitiva a lo que hubiera supuesto la muerte de Ellie en la sala de quirófano.

"Ahora, ¿nuestra ciencia no es del todo fiable y por eso la gente está cuestionándola? Claro. Nuestra ciencia no es del todo fiable y la gente está cuestionándola. No puedo decir nada. Lo que puedo decir es que nuestra intención era que ellos hubieran hecho una cura. Eso plantea la pregunta filosófica más interesante sobre lo que hace Joel", fueron las palabras del directivo a este respecto.

Por lo tanto, una de las grandes dudas de The Last of Us al fin queda resuelta 12 años después del lanzamiento oficial del primer juego. Habrá que esperar para seguir descubriendo más sobre este universo que ha conseguido atrapar a millones de personas en todo el mundo, ya sea mediante sus videojuegos o la adaptación de HBO.