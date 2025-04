Ben Affleck elogia a Jon Bernthal y reflexiona sobre su Daredevil: "No me metería con su Punisher"

Ben Affleck se ha pronunciado sobre Daredevil: Born Again, la última serie de Marvel Studios, y ha sugerido que la versión de The Punisher de Jon Bernthales demasiado brutal para su Matt Murdock. Aunque puede ser mejor conocido por haber dado vida a Batman en el DCEU de Zack Snyder, Ben Affleck protagonizó la película Daredevil que se estrenó en 2003.

La cinta también contó con la Elektra de Jennifer Garner, el Bullseye de Colin Farrell, el Kingpin de Michael Clarke Duncan o incluso el Foggy Nelson de Jon Favreau. Aunque contaba con un reparto sólido, la película de Daredevil no fue tan bien recibida como las películas contemporáneas de Marvel previas al UCM como el Spider-Man de Sam Raimi o los X-Men de Bryan Singer. Tras más de una década sin novedades de Matt Murdock, Netflix reinició la franquicia con la serie Daredevil que se estrenó en 2015.

Ben Affleck no se enfrentaría al Punisher de Jon Bernthal

En una entrevista con Jake's Takes, Ben Affleck habló sobre lo que supuso su película de Daredevil, diciendo que no se metería con el violento The Punisher de Jon Bernthal. Lo cierto es que Ben Affleck aprovechó para elogiar el talento de Kevin Feige para adaptar el material original a la acción real. También reconoció que no ha visto la serie Daredevil de Netflix ni Daredevil: Born Again, pero sí que admitió que no se metería con el Punisher de Jon Bernthal.

Así se explicaba:

"Ese Punisher es bueno. Daredevil fue una historia interesante, antes de que Kevin Feige asumiera la dirección de Marvel. Impuso una claridad de tono en esas películas que, en cierto modo, resolvieron lo más complicado. Allanó el camino para que actores como él lo lograran. Me encanta el personaje, así que le deseo lo mejor. No me metería con ese Punisher".

Aunque es cierto que una variante de Daredevil fue asesinada por Cassandra Nova en el Vacío antes de los eventos de Deadpool y Lobezno, Ben Affleck aún tendría la oportunidad de regresar como Daredevil en películas como Vengadores: Doomsday o Vengadores: Secret Wars, donde podría encontrarse con el Punisher interpretado por Jon Bernthal.

Después de todo, el arte conceptual vinculado a Deadpool y Lobezno incluía al Daredevil de Ben Affleck. Sin embargo, el actor ya ha confesado ese rechazo a interpretar superhéroes en más de una ocasión, por lo que un cameo suyo es una de las referencias menos probables en las películas que formarán parte de la Fase 6.