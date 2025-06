El bombazo de acción con Sylvester Stallone que lo cambió todo: es mi película favorita de acción

Entre todas sus películas hay muchas sagas que llaman la atención, como por ejemplo, 'Rocky'. Ahí puedes seguir la historia de un icónico boxeador que ya se ha convertido en historia del cine. Sin embargo, para los amantes de la acción todavía hay alguna que puede superar esa saga, como por ejemplo, Rambo. El primer filme llegó en el año 1982 y como era de esperar, el éxito fue más que evidente.

Rambo es una popular saga de películas de acción protagonizadas por Sylvester Stallone. Está basada en los personajes creados por el novelista David Morrell en su novela First Blood, que también es el título original de la primera película de la saga. Las cintas se centran en un veterano de la guerra de Vietnam, John James Rambo, sumamente experto en todas las técnicas de supervivencia y guerra de guerrillas.

Actualmente, si quieres disfrutar de este clásico del cine, puedes hacerlo gracias a Prime Video, el cual la tiene en su catálogo para ver si cuentas con una suscripción activa. A mayores, también puedes disfrutarla gracias a Apple TV, desde luego, estás ante una historia que marcó un antes y un después en el cine de acción. John Rambo se ha hecho mundialmente famoso y no es para menos, por lo tanto, si te gusta este género y todavía no le has echado un vistazo, no desaproveches la oportunidad.

Pese a sus éxitos, Sylvester Stallone se arrepiente de no hacer algunos papeles

Como te hemos comentado al principio de la noticia, Stallone se ha convertido en todo un icono del cine gracias a sus diferentes actuaciones. Sin embargo, pese al increíble éxito que ha tenido, el famoso actor lleva 47 años arrepintiéndose de rechazar un papel protagonista en una película que ganó varios Premios Óscar. Desde luego, hay veces que las malas decisiones pueden pesar toda una vida.

Veremos qué le depara el futuro a este actor, pero desde luego siempre será uno de los más queridos del cine y de Hollywood en general. Su amplia trayectoria ha sido suficiente para enamorar a millones de usuarios que lo consideran como uno de los mejores del mundo en su trabajo. Por lo tanto, prepárate porque igual quedan algunas sorpresas con el bueno de Stallone.