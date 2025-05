Sylvester Stallone lleva 47 años arrepentido por rechazar el papel en una película que ganó tres Premios Óscar: "Fui muy idiota"

Sylvester Stallone ha dado vida a grandes personajes dentro del mundo del cine. Entre ellos se encuentra Rocky, el famoso boxeador y por supuesto, también Rambo, historias que han dado la vuelta al mundo y que lo han convertido en uno de los mejores actores del cine, sin lugar a dudas. Sin embargo, pese a que desde fuera pueda parecer que tiene una carrera casi perfecta, lo cierto es que cuenta con un gran error del que lleva arrepintiéndose toda la vida.

Pese a todo el éxito que ha tenido a lo largo de toda su vida, el actor se sigue arrepintiendo de rechazar el papel protagonista en la película El Regreso, filme que se estrenó en el año 1978. Todo esto se dio a conocer hace unos cuantos años en la web de Macleans, una entrevista en donde el propio actor confirmó que fue muy idiota al no haber aceptado dicho papel.

Fui muy idiota. No tuve agallas para hacerlo, y en aquella época no era un actor desarrollado del todo. Ni siquiera sé si lo soy ahora. Ahora pienso que debería haberlo hecho. Normalmente, cuando tienes miedo de algo, hazlo. Si no te da miedo, no lo hagas.