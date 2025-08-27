La coronación de Aragorn por Gandalf en El Señor de los Anillos escondía un significado mucho más profundo

Si algo caracteriza a todas y cada una de las películas de El Señor de los Anillos es estar repletas de épica. Sin embargo, hay una escena en concreto que destaca por su carga emocional. Esta se da durante la coronación en El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, en la que se puede ver a Aragorn recibiendo la corona de Gandalf y siendo aclamado por el pueblo de Minas Tirith.

Sin embargo, lo que se muestra en ese momento difiere bastante de lo que J.R.R. Tolkien escribió en los libros. En la obra original, Aragorn se corona a sí mismo, aunque lo hace acompañado de Frodo y Gandalf, destacando la colaboración y el apoyo de sus aliados. La diferencia podría parecer menor para el público casual, pero en realidad tiene un trasfondo mucho más profundo que va más allá de un simple cambio cinematográfico.

El significado oculto de la coronación de Aragorn

Aragorn con la corona Difoosion

En los libros, Gandalf es un Maiar, un ser inmortal y de origen divino, enviado a la Tierra Media como intermediario de los Valar, entidades similares a ángeles que supervisan la creación de Eru, el Creador. Esto convierte a Gandalf en un mediador entre lo divino y los mortales, algo que la película apenas insinúa.

Al colocar la corona sobre la cabeza de Aragorn y pronunciar la bendición, Gandalf no solo actúa como un mentor o amigo, está ofreciendo un auténtico acto de bendición divina sobre el nuevo rey. Lo que para muchos parecía un gesto ceremonial, en realidad refleja que Aragorn recibe la aprobación de una figura con autoridad espiritual, otorgándole legitimidad ante los ojos de los habitantes de Gondor y del propio mundo creado por Tolkien.

Este matiz podría cobrar más relevancia en futuras producciones. La próxima película El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, incluirá nuevamente a Gandalf y, posiblemente, a Aragorn. Esto permitiría explorar la relación entre ambos personajes y contextualizar la bendición de Gandalf de manera mucho más significativa.