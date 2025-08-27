La película de acción real de Street Fighter revela la primera imagen de Ken

La esperada película de acción real de Street Fighter ya está en marcha y poco a poco comienzan a llegar las primeras imágenes de su reparto en pleno proceso de transformación. Después de que se filtrara una primera foto del luchador Guile interpretado por la estrella de la WWE Cody Rhodes, ahora ha sido el turno de otro de los personajes más icónicos de la saga: Ken Masters.

El actor Noah Centineo, conocido por la saga juvenil A todos los chicos de los que me enamoré, sorprendió en Instagram con una imagen desde su camerino en la que deja ver su radical cambio físico para meterse en la piel del luchador estadounidense.

En la foto, aparece con el cabello rubio y largo hasta los hombros, además de un notable aumento de masa muscular, detalles que lo acercan fielmente al aspecto del personaje en los videojuegos. Centineo acompañó la publicación con la frase “Road brawler”, un guiño directo al universo de Street Fighter.

Noah Centineo es Ken Masters en la nueva película

Aunque no se trata de una publicación oficial del estudio, esta primera imagen del actor ya ha generado gran expectación entre los amantes de la franquicia. Muy lejos de su faceta romántica en comedias adolescentes, Centineo se prepara para un papel que podría marcar un antes y un después en su carrera.

El elenco de la cinta es tan amplio como sorprendente, con actores como Jason Momoa será Blanka, Andrew Koji interpretará a Ryu, David Dastmalchian dará vida a M. Bison, 50 Cent se pondrá en la piel de Balrog, Orville Peck encarnará a Vega y Callina Liang será Chun-Li, entre muchos otros nombres destacados. Además, la producción está en manos de Legendary Entertainment, responsables también de las recientes adaptaciones de Mortal Kombat.

La saga Street Fighterya había tenido adaptaciones previas en cine y televisión, con resultados desiguales. La más recordada es la película de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme, que pese a su mala recepción crítica, recaudó casi 100 millones de dólares en taquilla. Más tarde llegaron Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009), un fracaso comercial, y la miniserie Assassin’s Fist (2014), mucho mejor valorada por los fans.

Ahora, con estreno previsto para 2026, esta nueva versión busca reconciliar a la franquicia con el público y darle por fin la adaptación que merece.