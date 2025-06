Si creías que 'Star Wars' era la cima, esta increíble serie de ciencia ficción es más realista: está en streaming

En caso de que seas un apasionado de la ciencia ficción y estés cansado de historias que se sientan fantásticas, tengo una recomendación especial para ti. Si buscas una ciencia ficción que esté algo más anclada a la realidad que la fantasía espacial, The Expanse es una joya que no puedes dejar pasar. Basada en las novelas de James S. A. Corey, esta serie propone un futuro donde la humanidad ha colonizado el sistema solar, pero aún arrastra los conflictos y dilemas que conocemos.

Olvídate de los sables de luz o los viajes más rápidos que la luz. Aquí, el realismo es una prioridad. Desde la gravedad que afecta el cuerpo humano hasta las complejidades de la propulsión espacial, todo se siente pensado. Es evidente que no todo es realista, pero sí que se nota ese esfuerzo por realizar una producción que no olvida los principios físicos. La serie sitúa su drama en un sistema solar dividido entre la Tierra, Marte y el Cinturón de Asteroides.

Un enfoque "realista" de la ciencia ficción espacial

El conflicto que impulsa la trama es que tres facciones están enfrentadas entre sí, cada una con sus propias ideologías y ambiciones políticas. El resultado final es una red de intrigas que podría recordar al complejo juego político que se vio en Juego de Tronos, pero en el espacio. Lo que realmente distingue a The Expanse es su capacidad para construir un mundo profundamente verosímil sin sacrificar el entretenimiento.

No es una serie lenta, pero sí que es una serie que se toma su tiempo para presentar su universo. La trama de The Expanse va revelando un universo en el que nada es blanco o negro, sino que incluso los antagonistas tienen motivaciones que cualquiera podría llegar a comprender. En el centro de todo, un grupo de personajes complejos se convierte en el corazón necesario para terminar de anclar la historia.

Asimismo, The Expanse impresiona sin caer en el error de ser un espectáculo vacío. Sus efectos especiales están cuidadosamente diseñados, pero nunca eclipsan la importancia de una historia tan compleja. Es cierto que también tiene momentos épicos, pero la serie demuestra su potencial en los detalles más sutiles.

Es una serie ideal para quienes buscan una ciencia ficción más inteligente con un toque muy particular que incluso recuerda a Battlestar Galactica. Te puedo asegurar que The Expanse es una experiencia que demuestra que el espacio puede ser tan fascinante como peligroso. Una serie que no solo entretiene y que es perfecta para maratonear. La serie The Expanse está disponible en Prime Video.