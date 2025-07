Plex habla de su experiencia subiendo al escenario en el concierto de Aitana y lo compara con La Velada

Desde hace mucho los niveles de popularidad que han alcanzado los creadores de contenidoles ha llevado a tener que convivir con las mismas consecuencias que las celebridades de otras áreas como el cine o la música.

Los mejores ejemplos son ElXokas con su relación con Zeling o IlloJuan con Masi, pero es indudable que la pareja de moda son Plex y Aitana, sobre todo después de que el youtuber asistiese al último concierto subiendo al escenario incluso en un momento dado.

El creador de contenido habló sobre este tema en un directo del colombiano Westcol, que le preguntó si había sentido más adrenalina en ese momento o en su combate de La Velada del Año.

Plex le resta importancia al haber subido al escenario en el concierto de Aitana

El streamer de Kick, que participará este año en el evento de Ibai, quiso preguntarle a Plexsi hay algo que se pueda comparar a la adrenalina que sintió ese día al entrar al Santiago Bernabéu para su pelea.

En medio de su duda, aprovechó para mencionar las imágenes del youtuber en el concierto de su pareja, sugiriéndoselo como una ocasión que podría haber sido todavía más impactante para él que La Velada.

Sin embargo, Plex no tuvo dudas de qué le puso más nervioso: “No, no tiene nada que ver la adrenalina de La Velada”. Además, el español reconoció que siente que nunca ha vivido algo así y que no cree que vaya a volver a experimentarlo en su vida.

“Siento que viviré cosas heavys, pero... tú piensa que salir a boxear en el Bernabéu en un caballo. Dime que sensación supera eso en cuanto a adrenalina”, terminó diciendo Plex, que aprovechó la conversación para reconocer que, con un rival adecuado, podría volver a subirse al ring por muy exigente que sea la preparación.