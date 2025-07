ElXokas habla del nivel de los participantes de La Velada y de "la cantidad de balas que hay gastadas ya"

Este mismo fin de semana tendrá lugar la quinta edición de La Velada del Año de Ibai Llanos. Después de varios meses desde la presentación del evento, todo está a punto para que los participantes, que ya han terminado prácticamente su preparación, se suban al ring.

Sin embargo, no son pocos los usuarios que han señalado que esta edición parece más descafeinada que en otras ocasiones, despertando menos interés y expectativas. De esto habló Auronplay hace unos días y también lo ha hecho ElXokas en uno de sus últimos directos, defendiendo el nivel de esta Velada.

ElXokas asegura que esta será la Velada de mejor nivel

La cuenta de TikTok Twitchpardia ha recogido las declaraciones del gallego, que comenzó hablando de la corriente que hay que define esta edición como “una de las peores Veladas en cuanto al nivel de los peleadores”, negando esta idea rotundamente y asegurando que, desde su punto de vista, es todo lo contrario.

Xokas admitió que entiende la opinión de aquellos que preferirían ver a creadores de contenido más grandes, pero puso una objeción: “Francamente, dentro de lo que podría haber en La Velada, teniendo en cuenta la cantidad de balas que hay gastadas ya de gente que no va a repetir [...] yo creo que ha salido una muy buena Velada en cuanto a nombres”.

El gallego insistió en que los usuarios más grandes que han participado ya no van a volver a hacerlo porque no todos son como Viruzz, pero que eso no afecta al nivel de los combates como tal y que él sí siente hype por las peleas.

“Yo creo que va a ser una Velada de las de mejor nivel, fíjate lo que te digo, de las de mejor nivel", concluyó el streamer recalcando que tiene muchas ganas de ver ciertos combates, como el de Gaspi.