Dos de los guerreros más icónicos de 'Dragon Ball' nunca pelearon entre ellos, por muy raro que parezca

Desde que salió por primera vez, 'Dragon Ball' ha mostrado a una gran cantidad de personajes que no han pasado desapercibidos. Desde villanos hasta héroes y por supuesto, también de villanos que se convierten en héroes, no hay duda de que la obra de Akira Toriyama ha ofrecido una gran cantidad de sorpresas. Sin embargo, hay algo que llama la atención de mucha gente, Vegeta y Piccolo nunca se han enfrentado en una pelea.

Sin duda, estos dos son los guerreros más orgullosos de la serie y pese a que ya se han profesado un odio más que evidente, nunca han llegado a las manos y oye, narrativamente tiene sentido debido a cómo se ha ido desarrollando la historia. Sin embargo, en la nueva serie de 'Dragon Ball Super', eso tal vez pueda cambiar en algún momento, ya que se ha confirmado que ahora todos los guerreros están al mismo nivel de poder, Piccolo ha tenido una nueva transformación que lo ha elevado al nivel de Goku Ultra Instinto y de Vegeta Ultra Ego.

Lógicamente te estamos hablando de Orange Piccolo, la nueva forma del Namekiano que ha sorprendido a millones de personas gracias a 'Dragon Ball Super: Super Hero'. Veremos qué sucede con el futuro de la historia, pero es posible que en algún momento puedan demostrar todo su nivel de combate entre los diferentes personajes. Aunque sea para cumplir con el deseo de algunos usuarios que están deseando ver este combate de manera oficial.

Uno de los personajes más queridos de 'Dragon Ball' vuelve de forma oficial

A lo largo de sus años de historia, la aventura de Son Goku ha estado marcada por eventos realmente únicos que se han quedado grabados en el corazón de millones de personas, como por ejemplo, las fusiones. Gogeta Super Saiyan 4 ha vuelto a 'Dragon Ball' de forma oficial gracias a Dragon Ball Z: Dokkan Battle, un juego de dispositivos móviles que cuenta con millones de usuarios y que no deja de crecer.

Sea como sea, es evidente que los seguidores de 'Dragon Ball' todavía tienen grandes anuncios por ver. Si bien tanto el manga como el anime se encuentran en un parón indefinido que parece que durará, mínimo, hasta el próximo año 2026, la gente todavía espera nuevas aventuras que ofrezcan combates increíbles entre Son Goku, sus amigos y los nuevos villanos que intenten hacerse con el control del mundo.