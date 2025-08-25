Goku cuenta con un poder increíble en 'Dragon Ball' que casi nadie conoce

Desde que salió por primera vez al mercado, la historia de Son Goku consiguió cautivar a millones de personas y no es para menos, puesto que las aventuras de este inocente niño se transformaron en auténticas peleas a vida a muerte que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Pese a llevar muchos años en la vida de todas las personas del mundo, lo cierto es que todavía hay secretos que no pasan desapercibidos, como este poder que Goku solamente ha utilizado una sola vez.

En la saga de Freezer, más concretamente en 'Dragon Ball Z', cuando Goku llega a Namek y pone su mano en la cabeza de Krillin, el Saiyan ya conoce todo lo que ha ocurrido en su ausencia. Sí, Goku es capaz de leer la mente de las personas, aunque por algún motivo, esto solamente lo ha usado esa vez y no se sabe nada al respecto de este poder, ni cómo lo adquirió ni qué límites tiene su uso. Es un auténtico misterio.

Desde luego, este extraño poder podría haber ayudado de muchas maneras a los Guerreros Z por aquel entonces. Quién sabe, tal vez llegue el momento en el que 'Dragon Ball' consiga explicar de dónde sale este poder y de por qué el protagonista de la historia solamente lo ha utilizado una sola vez. La obra de Toriyama es realmente amplia y hay cosas que simplemente quedan en el olvido porque sí, tal vez esta sea una de ellas.

Toriyama mostró su talento delante de miles de personas

Una cosa es tener todo el tiempo y la tranquilidad del mundo para dibujar a los protagonistas de tu obra, sin embargo, Akira Toriyama también ofreció un dibujo en directo que en su momento logró cautivar a todas aquellas personas que disfrutaron del resultado final, sobre todo a aquellas que estaban presentes en ese momento.

Es más que evidente que desde el primer momento, el creador de 'Dragon Ball' quería hacer un universo único y por suerte para todos los que amamos esta maravillosa saga, hoy en día sigue ofreciendo nuevas historias que nos dejan con la boca abierta. La última fue 'Dragon Ball Diama', que recordó mucho al principio de 'Dragon Ball' por el motivo principal de la serie, buscar las Bolas de Dragón. Veremos qué le depara el futuro, pero queda claro que todavía habrá sorpresas maravillosas.