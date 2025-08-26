Este villano de 'Dragon Ball' prometía mucho y terminó siendo una gran decepción

Desde el comienzo de 'Dragon Ball', la obra de Akira Toriyama ha mostrado a una gran cantidad de personajes, héroes y villanos que se han quedado en el corazón de millones de personas, como Freezer, uno de los más icónicos de la historia. Lamentablemente, no todos han conseguido tener un papel relevante, de hecho, incluso han pasado realmente desapercibidos, siendo derrotados de un solo golpe.

En esta ocasión te hablamos de King Cold, el padre de Freezer. Si lo recuerdas, este hace una aparición memorable y teniendo en cuenta el poder del villano que logró destruir el Planeta Vegeta y hacer que Son Goku se transformase por primera vez en Super Saiyan, muchos pensaban que su padre sería igual de temible. Sin embargo, con la aparición de Trunks del futuro, tanto Freezer como King Cold fueron derrotados de un solo golpe por el hijo de Vegeta.

King Cold dejó mucho que desear con su aparición Difoosion

En su aparición, después de que Trunks derrotase a Freezer haciéndolo trocitos, King Cold ataca a Trunks con su propia espada, este la detiene con una mano y seguidamente atraviesa a este enemigo con un ataque de energía, haciendo así que su existencia termine para siempre. Un final rápido para un personaje que parecía ser mucho más poderoso de lo que realmente demostró.

Gogeta Super Saiyan 4 vuelve de forma oficial

'Dragon Ball' ha traído de vuelta a Gogeta Super Saiyan 4 de forma oficial y como era de esperar, la gente ha perdido la cabeza con el resultado final. Hacía mucho tiempo que no se veía a esta fusión y ahora, los amantes de la obra de Toriyama puede disfrutar de nuevas animaciones gracias a 'Dragon Ball Z: Dokkan Battle', el juego de dispositivos móviles que disfrutan millones de jugadores.

Veremos qué nos depara el futuro de esta aventura, por ahora, 'Dragon Ball' está en un parón indefinido y se sabe que no volverá durante este año 2025, por lo que tendrás que esperar un poco más para poder descubrir cómo sigue la historia de 'Dragon Ball Super'. Si el anime es el primero en volver, continuará después del Torneo de Poder, por otro lado, el manga promete ofrecer algo completamente nuevo.