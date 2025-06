'Dragon Ball' no cumplió el mayor deseo de Goku y el saiyan quedó condenado para siempre

La saga de Dragon Ball ha conseguido enamorar a millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Akira Toriyama creó una historia única desde el momento en que el pequeño saiyan Son Goku aterrizó en la Tierra. Han pasado muchos años desde entonces, infinidad de historias, de personajes y por supuesto, también de deseos, deseos que no se han cumplido para todos. Goku quería dejar de ser el salvador de la Tierra, sin embargo, parece que ese momento todavía no le ha llegado.

Desde un principio, el gran Toriyama quiso acabar 'Dragon Ball Z' con la Saga de los Androides, convirtiendo a Gohan en el nuevo guerrero más poderoso del universo y defensor principal de la Tierra. Sin embargo, por aquel entonces el mangaka sufrió una gran presión para desarrollar la Saga de Buu y todo lo que vino después. Por supuesto, Son Goku volvió a las andadas y no pudo cumplir su deseo de ceder el testigo como protector de la Tierra, algo que recaería en las nuevas generaciones, Gohan, Goten y Trunks, los cuales tenían el potencial indicado para convertirse en los más fuertes del universo.

Se supone que no debería estar aquí. Esto no debería hacerlo yo. Es mejor que los más jóvenes se las apañen de alguna manera para ocuparse de esto. Aunque yo me ocupara de Majin Buu, nunca se sabe cuándo aparecerá otra amenaza aun más increíble. Puede que sea una apuesta arriesgada, pero después de ver a estos dos pequeños deberíamos darles una oportunidad