'Fear The Walking Dead' no fue perfecta, pero este personaje necesita tener su propio spin-off

Es cierto que Fear the Walking Dead no ha tenido la misma popularidad que The Walking Dead, pero existe un personaje que merece regresar en un futuro spin-off. La idea de esta serie era mostrar qué sucedió durante los primeros días del apocalipsis zombi con un grupo diferente. Aunque en un principio se centraba en la familia de Madison, la serie fue introduciendo nuevos personajes, dando lugar a un elenco rotativo de supervivientes icónicos.

Fear the Walking Dead se reinventó para su cuarta temporada, cuando Morgan Jones hizo el crossover definitivo con The Walking Dead. Para entonces, la mayor parte de la familia Clark había sido asesinada, dejando a Alicia Clark como el único miembro de la familia que apareció en todas las temporadas de la serie. Fear the Walking Dead tuvo sus momentos emocionantes, pero nunca llegó a alcanzar la cima de The Walking Dead.

La sorprendente evolución de Alicia Clark

Aun así, Fear the Walking Dead dio lugar a algunos personajes geniales. Entre ellos se encuentra Alicia Clark, quien sin duda merece protagonizar su propio spin-off. Antes del apocalipsis, Alicia era una adolescente normal que parecía que no iba a estar a la altura del apocalipsis que consumiría el mundo. Lo cierto es que se adaptó rápidamente una vez que la infección zombi empezó a propagarse.

A lo largo de las temporadas, Alicia Clark demostró estar profundamente preocupada por su familia y forjó vínculos con otros supervivientes que conoció a lo largo de esta épica aventura. A medida que Fear the Walking Dead avanzaba, Alicia tuvo una de las mejores evoluciones de la serie, asumiendo un rol de liderazgo y convirtiéndose en una luchadora experta.

La historia de Alicia Clark terminó en el último episodio de Fear the Walking Dead, donde se reencontró con su madre y emprendió el viaje de regreso a Los Ángeles. Esto deja la puerta abierta para el regreso del personaje, y Alycia Debnam-Carey es más que capaz de liderar su propio spin-off. La realidad es que fue una de las actrices más destacadas de Fear the Walking Dead, y Alicia Clark sigue siendo uno de los personajes más interesantes de la franquicia.

Además, el hecho de tener su propio spin-off le daría a Alicia Clark un papel completamente central. También sería muy divertido verla interactuar con otros personajes del universo principal de The Walking Dead. Esta serie derivada perdió la oportunidad de convertir a Alicia Clark en la protagonista, pero puede redimirse si recibe su propio spin-off.