Gabe Newell, creador de Steam, cree que la IA amenazará todos los sectores: "vas a tener dificultades en un futuro no muy lejano"

No cabe duda de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. En muchos de los sectores del mundo su influencia ya se está comenzando a notar y en los videojuegos no iba a ser menos, donde ciertos procesos de los desarrollos ya se generan mediante el uso de esta tecnología. Si bien es algo que no termina de gustar a los aficionados, las compañías están encontrando un gran apoyo en esta herramienta para seguir lanzando juegos al mercado y el propio padre de Steam, Gabe Newell, opina que cada vez irá a más.

A través de entrevista concedida a Zalkar Saliev, Newell asegura que la IA conseguirá dominar diversos sectores en el mundo en los próximos años y que será necesario un gran proceso de adaptación para no perder las oportunidades que ofrecer y que ciertos sectores terminen quedándose atrás. "Creo que, cuanto más entiendas lo que hay debajo de estas herramientas [de IA] actuales, más eficaz serás a la hora de aprovecharlas, pero creo que estaremos en esta graciosa situación en la que la gente que no sabe cómo programar y que usa la IA para fortalecer sus habilidades de programación, se convertirán en desarrolladores de valor más efectivos que la gente que ha estado programando durante décadas", asegura.

La IA tendrá un impacto 10 veces superior a las grandes evoluciones del cine

Sin embargo, Newell no se queda únicamente ahí, sino que asegura que en ciertas industrias como la del cine habrá que hacer un trabajo férreo para conseguir adaptarse a todos los cambios que generará la inteligencia artificial. "Si eres un cineasta y no entiendes cómo usar la IA, realmente vas a tener dificultades en un futuro no muy lejano. Creo que [la IA] será 10 veces más significativa que el impacto del CGI en la producción cinematográfica, en cuanto al valor de dominar esas tecnologías y el cómo podrían afectar a la trayectoria de tu carrera en la industria cinematográfica".

Por último, el creador de Steam asegura que todo esto está en manos de los jóvenes, quienes ya han comenzando a trabajar con la IA para descubrir todas sus posibles aplicaciones. "Si eres un usuario de herramientas [de IA], te ayudará a entender sus capacidades cuando otras personas estén leyendo artículos en Variety para intentar entender cuál será su impacto en la industria. Mientras, un chico de 19 años estará en su habitación como, 'Oh, chicos, realmente no entendéis esto. Yo uso esta herramienta y, a no ser que seas un usuario habitual, y has visto cómo está evolucionando, perderéis las oportunidades para aprovecharla'".