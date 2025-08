Si te gustó 'Doctor Who', no puedes perderte esta serie de dioses, demonios y humor británico

Prácticamente cada día salen nuevas historias en televisión que vienen dispuestas a cautivarte desde el primer episodios. Una de las más icónicas es 'Doctor Who', la cual ha conseguido enamorar a millones de personas gracias a su historia, sus personajes y también a su característico humor británico que no ha pasado desapercibido. Sin embargo, si quieres vivir algo nuevo y que sea igual de increíble, no puedes perderte la serie que te traemos hoy.

Venimos a enseñarte 'Good Omens', una historia creada por Neil Gaiman que ha conquistado al público y a la crítica desde el comienzo. Si te gustan las historias que cuentan con ángeles y demonios, sin duda esta es una de esas que no deberías dejar escapar. Actualmente se encuentra disponible en Prime Video y cuenta con dos temporadas, haciendo un total de 12 episodios. Tiene una puntuación media de 8 en IMDb, por lo que puedes asegurarte una historia genial llena de momentos épicos.

Ya ves que a pesar de ofrecer un tono épico y mitológico, con batallas que parecen realmente interesantes, no deja de lado su humor para acercare un poco más a todos los públicos. 'Good Omens' es una serie que se puede disfrutar perfectamente en familia y que sin lugar a dudas, cualquiera soltará más de una carcajada.

'Good Omens' ofrece una historia sencillamente genial

El mundo está al borde del apocalipsis mientras la humanidad se prepara para su juicio final. Pero Azirafel, un ángel algo quisquilloso, y Crowley, un demonio, no están entusiasmados con este prematura final, y no pueden encontrar al Anticristo. A días del Armagedón, los ejércitos del Cielo y del Infierno aumentan sus filas, y los Cuatro Jinetes están listos para cabalgar. Azirafael y Crowley deciden unir fuerzas para encontrar al Anticristo e impedir la guerra que acabará con todo.

Basada en el bestseller de Terry Pratchett y Neil Gaiman, 'Good Omens' sigue a un insólito dúo en una misión realmente importante para la humanidad: salvar el mundo. Recuerda que puedes verla sin ningún inconveniente en Prime Video, sus dos temporadas están disponibles y cada una cuenta con seis episodios, por lo que puedes terminar esta historia de una forma realmente rápida.