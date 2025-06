Lo hizo antes y mejor que ‘Mad Max: Furia en la carretera’: esta película es una joya de acción distópica

En el cine de acción postapocalíptica, Mad Max: Furia en la carretera ha sido una de las producciones más elogiadas por su despliegue técnico y por su capacidad para transmitir al espectador el frenetismo presente en la película. Sin embargo, es importante mencionar que unos años antes una cinta ya había logrado algo igual de destacable, e incluso quizás más profundo, sin tener que echar mano de explosiones constantes ni persecuciones incesantes.

Esta obra es una lección de tensión narrativa, de cómo se deben de establecer las reglas de mundo y de compromiso emocional. Además, no necesita ir al límite constantemente para atraparte en su universo, en el que la sociedad se encuentra al borde del colapso total. En vez de recurrir a héroes musculosos y a efectos a raudales, aquí hay un sentimiento real de desesperación en los personajes, que llegan a los límites de la humanidad, y un protagonista que huye de la figura de salvador clásico.

Children of Men es una visión inquietante del futuro que no recurre a la fantasía exagerada

Esa joya llamada Children of Men, sitúa al espectador en un futuro cercano en el que la humanidad ha perdido la capacidad de tener hijos. Este problema conlleva la caída de la sociedad casi por completo, con gobiernos que se han vuelto autoritarios, migrantes perseguidos y sin ningún tipo de esperanza por revertir esa situación.

En ese contexto se nos presenta a un hombre superado por la situación que, sin embargo, encuentra algo que le saca de su resignación: una joven embarazada. Huyendo de la fantasía desmedida y de la violencia gratuita, esta película brilla por su crudeza, por lo bien que está medido su ritmo y por el potencial reflexivo que posee, consiguiendo que surjan preguntas realmente profundas en el espectador sin abandonar su faceta de thriller intenso.

Children of Men está disponible en Prime Video, y tiene una duración ideal para exponer los temas que toca, dejando un gran poso en cualquiera que la ve y un impacto que te obliga a debatir sobre ella. Si estás buscando uno distopía que no solo te entretenga, sino que también te hacen pensar, no hay muchas alternativas mejores.