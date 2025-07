Un importante misterio de 'Harry Potter' al fin es resuelto en clave de humor tras 23 años

Jason Isaacs, conocido por haber formado parte de las películas de Harry Potter, ha dado una respuesta divertida sobre uno de los mayores misterios de la franquicia. Tras el fracaso de su plan, Lucius Malfoy intenta matar a Harry Potter en el final de la película de Harry Potter y la cámara secreta. Lo cierto es que Lucius Malfoy comienza a proferir la maldición asesina conocida como Avada Kedavra, antes de que fuese detenido por el elfo doméstico Dobby.

Aunque Lucius Malfoy estuvo molesto porque Harry Potter frustró su plan, este intento de asesinato no es algo que ocurra en los libros de J. K. Rowling. Y es que los espectadores continúan debatiendo sobre el misterio de por qué se realizó este cambio en la adaptación cinematográfica.

Una improvisación que se convirtió en polémica

Pues bien, Jason Isaacs ha dado una interesante respuesta a este interrogante en un panel de la Fan Expo de Denver. El actor explicó que improvisó la invocación de este hechizo porque le pidieron que dijera uno. El problema viene porque no conocía ninguno, así que Avada Kedavra fue el que le sugirieron. Así lo explicaba:

"Hubo un momento en el que estábamos hablando y se suponía que debía sacar mi varita y empezar un hechizo. No sabía ninguno, así que pregunté y un tipo me dijo el de Avada Kedavra. Cuando la película se estrenó un año después, miles de personas me escribieron cartas diciéndome que iba a matar a Harry Potter".

La respuesta de Jason Isaacs aporta cierta claridad en clave humorística sobre Harry Potter y la cámara secreta. El hecho de que Lucius Malfoy intentara matar a un niño siempre pareció algo extremo, pero cobra más sentido como un momento de improvisación ocurrido durante su segundo día en el set, antes de que consiguiera familiarizarse con la franquicia.

En lo que respecta a las miles de cartas que Jason Isaacs recibió tras el estreno de la película, estas le dieron una idea de lo apasionados que pueden ser los seguidores de Harry Potter. También sugieren lo protectores que son con el personaje principal. Esta anécdota lo convierte en una persona más que ideal para asesorar a los nuevos miembros del reparto de Harry Potter que formarán parte de la próxima adaptación televisiva de HBO.