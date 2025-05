J.K. Rowling, da su opinión sobre los nuevos protagonistas de 'Harry Potter'

En las últimas semanas, HBO Max ha generado mucho contenido nuevo alrededor de uno de sus grandes súper proyectos futuros. Y es que se han ido conociendo las novedades más relevantes e importantes, en cuanto a actores se refiere, de la serie de 'Harry Potter' sobre los libros de la aclamada saga de la escritora J.K. Rowling.

De hecho, tal y como os hemos comentado en LA RAZÓN, ya se han conocido quiénes serán los actores que interpretarán los papeles protagonistas de Harry Potter, Hermione y Ron. Una decisión importante y que ha tardado en hacerse oficial debido a la trascendencia de la noticia. Además, había mucha expectación al respecto.

La opinión de J.K. Rowling

Finalmente, los actores Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron) serán los protagonistas de la nueva serie de la plataforma de streaming estadounidense. Una vez que se ha conocido esta información, los aficionados a la saga han preguntado a la escritora por su opinión sobre esta decisión.

La escritora británica ha contestado a la pregunta a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "Son los tres maravillosos. No podría estar más feliz". Igualmente, los showrunners de la serie de HBO Max también dieron su opinión: "El talento de estos tres actores únicos es digno de admiración y estamos deseando que el mundo entero sea testigo de la magia que desprenden juntos en pantalla. Queremos agradecer a las decenas de miles de niños que se han presentado a los castings. Ha sido maravilloso descubrir el gran abanico de jóvenes talentos que existe".

Otra polémica de la escritora

En esta cuestión, parece que la escritora está en la línea de los aficionados y no va a generar mayor controversia al respecto. Cosa que es de extrañar en ella ya que, habitualmente, está involucrada en diferentes historias comprometidas. Por ejemplo, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, su ideología es contraria a la del actor que va a interpretar a Severus Snape en la serie.

De hecho, el actor Paapa Essiedu ha sido noticia últimamente ya que ha firmado una carta abierta contra una de las decisiones más controvertidas del tribunal supremo del Reino Unido, que ha dictaminado que las mujeres trans no son legalmente mujeres. Tras ser preguntada sobre esto, J.K. Rowling contestó: "No tengo el poder de despedir a un actor de la serie y no ejercería [ese poder] si lo tuviera. No creo en quitar el trabajo de la gente o su forma de vida solo porque tengan creencias legalmente protegidas que difieran de la mía".