Jensen Ackles se convierte en un impactante Batman un tráiler fan del DCEU

Un tráiler fan ha imaginado cómo sería Jensen Ackles si se convirtiese en el próximo Batman de la acción real para el DCEU que James Gunn está construyendo. Aunque es cierto que puede que todavía pase un tiempo hasta que Bruce Wayne vuelva a los cines en el DCEU, sí que se sabe de la existencia de un proyecto titulado The Brave and The Bold, el cual se centrará en un Batman que descubre la existencia de su hijo biológico.

Si bien es cierto que el proceso de casting aún no ha comenzado, muchos espectadores han dejado claro quiénes son algunos de sus principales candidatos para el papel principal en The Brave and The Bold. Teniendo en cuenta que Jensen Ackles sigue siendo una de las opciones favoritas de los seguidores para interpretar a Batman, Smasher compartió un nuevo tráiler fan que hace realidad esta posibilidad.

James Gunn aún no anunció al nuevo Batman del DCEU

En el tráiler en cuestión, se imagina a Jensen Ackles como el Batman central del DCEU, además de ofrecer un interesante vistazo de algunos de los posibles personajes secundarios que podrían estar en el filme. También se sabe que Andy Muschietti será el director de The Brave and The Bold, y DC Studios está trabajando en confeccionar el guion. Dado que todavía no se sabe quién escribirá la historia que se verá en The Brave and The Bold, DC Studios no ha establecido una fecha de estreno para este reinicio del murciélago de Gotham.

Y es que Jensen Ackles es uno de los muchos actores que han expresado su deseo de interpretar a Batman en el DCEU, ya que siempre se ha considerado un admirador de este icono absoluto de DC. Además, teniendo en cuenta que la popularidad de Jensen Ackles ha aumentado en los últimos años, se ve como un candidato natural a hacerse con el codiciado papel.

Es por eso que no sorprende que los espectadores lo apoyen para interpretar a Batman en la nueva franquicia de DC. En lo que respecta al caso particular de Jensen Ackles, la estrella de The Boys también estuvo muy cerca de interpretar a Batman en la acción real, ya que Gotham Knights de The CW inicialmente había considerado contratarlo como Bruce Wayne.

El tráiler fan inspirado en el DCEU de James Gunn no solo respalda con creces la idea de que Jensen Ackles fue el elegido por los espectadores, sino que también complica aún más la espera por la película de The Brave and The Bold como un título clave para lo que está por llegar.