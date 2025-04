John Boyega revela la irrisoria cantidad de dinero que tenía cuando consiguió el papel de Star Wars

Aunque pueda parecer lo contrario, John Boyega estaba en serios aprietos económicos antes de conseguir su papel revelación como Finn en la franquicia de Star Wars. Durante una aparición en la Chicago Comic & Entertainment Expo de 2025, el actor recordó cómo fue ese proceso en el que fue elegido para sumarse a Star Wars. Después de soportar un agotador proceso de casting, John Boyega recibió un correo electrónico de J.J. Abrams preguntándole si podían hablar.

Y es que el actor decidió seguir una estrategia arriesgada, ya que John Boyega fingió que estaba ocupado e hizo parecer que no estaba disponible para hablar con J.J. Abrams en ese momento. Sin embargo, el director insistió al explicar que se trataba de algo importante. Lo sorprendente viene ahora: John Boyega gastó casi todos sus ahorros para llegar al restaurante donde J.J. Abrams lo estaba esperando para decirle que el papel era suyo.

El arriesgado movimiento de John Boyega

Así lo contaba:

"Llevaba tanto tiempo haciendo castings que sentí que me habían quitado la dignidad. A J.J. Abrams le dije que estaba en una exposición de arte en Greenwich. Él me dijo que estaba en Mayfair, en un restaurante, y que necesitaba hablar conmigo. En ese momento tenía 45 libras en mi cuenta. Me costó 33 libras y 83 peniques llegar".

Antes de unirse a la franquicia, sus créditos consistían en películas mucho más pequeñas. Su proyecto más destacado antes de Star Wars fue Attack the Block que, a pesar de tener una legión de adeptos ahora, no recuadó mucho en taquilla. Incluso los actores que han estado en películas de Marvel y DC durante años confirmaron que estuvieron mal pagados, por lo que no es de extrañar que John Boyega tuviera tan poco dinero antes de convertirse en Finn.

Será interesante ver si John Boyega tiene la oportunidad de regresar en un nuevo capítulo de Star Wars. El hecho de que el actor tenga una relación complicada con la franquicia dificulta las cosas. Él ha expresado abiertamente su frustración por las decisiones creativas de Lucasfilm, pero también explicó que estaba abierto a todas las oportunidades. Por ahora, Lucasfilm está desarrollando una película de la Nueva Orden Jedi con Rey, lo que podría abrir una vía más que posible para el regreso de Finn.