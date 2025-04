La versión original de 'Star Wars: Episodio IV' volverá a proyectarse este junio 47 años después

Según nos vamos acercando al 4 de mayo, fecha elegida por su sonoridad para celebrar el Día de Star Wars, que lleva ocurriendo cada año desde 1979, cuando se documentó el primer uso del juego de palabras "May the Fourth be with you" (un giro de la frase icónica de la saga "May the Force be with you"), surgen más noticias en torno a la obra de George Lucas, y todas conllevan volver a disfrutar de alguna de sus cintas.

Si hace tan solo unas horas nos hacíamos eco de que el Episodio III - La venganza de los Sith iba a proyectarse nuevamente en cines también en España, y lo hará en tan solo unos días, concretamente el fin de semana del 25 al 27 de abril, ahora toca hablar de la que empezó con toda esta fiebre.

De 1977 a 2025

Y es que el British Film Institute (BFI) ha anunciado que la película original de Star Wars de 1977, más tarde rebautizada como Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, podrá verse de nuevo en pantalla grande y en su versión sin alteraciones. Será durante la jornada inaugural del festival Film on Film, que se celebrará del 12 al 15 de junio de 2025, eso sí, en Londres, por lo que tocará viajar si tenemos intención de asistir.

Se trata de la primera vez que se proyecta públicamente esta versión en más de cuatro décadas, concretamente desde diciembre de 1978. La copia que se utilizará es una de las pocas impresas en Technicolor IB, correspondientes al estreno original en Reino Unido, y se ha conservado durante más de 40 años en los archivos del BFI a -5 ºC para preservar su estado. Según los organizadores, se encuentra en condiciones excepcionales.

Mal que le pese a Lucas

En una entrevista de 2004, George Lucas, quien gusta de editar hasta la extenuación el material anterior, nos guste o no, llegó a decir que "La edición especial es la que yo quería que se viera. La otra película está en VHS si alguien la quiere. No voy a gastar millones en restaurarla porque, para mí, ya no existe".

Además, coincidiendo con la proyección, el BFI exhibirá material exclusivo del rodaje, entre ellos el guion original con anotaciones, fotografías Polaroid y escenas eliminadas, procedente de los archivos personales de Ann Skinner, supervisora de guion de la película.