John Carpenter se averguenza de hacer este thriller de ciencia ficción: rechazó poner su nombre

No es ningún secreto decir que John Carpenter lo pasó mal en la producción de Memorias de un hombre invisible. Tanto es así que el cineasta consideró negarse a firmar la película. Además, esta película de ciencia ficción fue un esfuerzo de Chevy Chase por alejarse de la comedia en su camino por centrarse en papeles más dramáticos. Tras un conflicto en el proyecto con el director original Ivan Reitman, John Carpenter fue quien lideró la película.

John Carpenter es conocido principalmente por su contribución al género de terror en el cine, pero es cierto que también tenía cierta experiencia con la ciencia ficción y la comedia. A pesar de todo, Memorias de un hombre invisible está lejos de ser considerada su mejor película. Y es que el filme tiene varios problemas de coherencia. Aunque sus efectos especiales eran increíbles, la cinta se movió entre varios géneros de una forma ambigua que no consiguió convencer.

La experiencia más frustrante de John Carpenter en el cine

Es considerada una de las peores películas de John Carpenter, pese a que parte de ciertas ideas interesantes. Este filme protagonizado por Chevy Chase también fue un fracaso total, recaudando menos de 15 millones de dólares con un presupuesto estimado de 40 millones. Además, la película marcó el comienzo del fin de la carrera del actor. John Carpenter siempre ha sido sincero sobre el complejo proceso que fue realizarla.

Un detalle crucial que confirma su descontento es que esta película no incluye su nombre, a diferencia del resto de películas más icónicas de su filmografía. Asimismo, este fue el proyecto predilecto de Chevy Chase, quien tuvo una gran participación creativa en el desarrollo de la producción. De hecho, los numerosos problemas que encontró John Carpenter en su desarrollo hicieron que no se sintiera muy autor del producto final.

Por eso se negó a titular Memorias de un hombre invisible con la clásica fórmula "John Carpenter's...". El director también reconoció que esta fue la peor experiencia con un actor. En una entrevista con Variety, el cineasta no quiso guardarse nada:

"Dios, no quiero hablar de por qué, pero digamos que había personalidades en esa película... No se nombrará a quien hay que matar. No, no, eso es terrible. Hay que quemarlo. En fin, todo bien. Sobreviví".

Es cierto que John Carpenter amenazó con dejar la industria más de una vez, pero tras trabajar en esta película lo decía en serio. Él mismo confesó que tenía muchas ganas de dejar el negocio. Pero, como bien sabrás, los problemas de John Carpenter con los estudios y los presupuestos continuaron en proyectos futuros en los que se vio envuelto.