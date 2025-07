El juego que pretende revolución Pokémon en Nintendo Switch 2 y móviles podría llegar muy pronto

A pesar de que Leyendas Pokémon Z-A es el título más esperado en estos momentos por los jugadores de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 de cara a su aterrizaje el próximo 16 de octubre en ambas consolas de la marca japonesa, no hay que olvidar que no es el único proyecto en activo sobre la franquicia en estos momentos. Y no se trata de la décima generación, que aún se debe presentar de manera oficial, sino de Pokémon Champions, el título destinado a la vertiente competitiva que se dio a conocer durante el pasado mes de febrero.

Por el momento no cuenta con fecha de lanzamiento definida en las consolas de Nintendo y dispositivos móviles, pero todo hace indicar que su llegada al mercado estaría más cerca de lo que parece. El próximo 22 de julio se celebrará un nuevo Pokémon Presents para revelar todas las novedades que se avecinan a la franquicia y en uno de los perfiles de LinkedIn del principal responsable de Pokémon Champions se pueden haber ofrecido pistas de lo más interesantes en relación a su lanzamiento.

Pokémon Champions podría estar disponible en 2025

Según se puede ver en el perfil de Masafumi Nukita, el jefe de diseño de Pokémon Champions, su trabajo en la propuesta finalizó en el mes de junio e incluso ya ha sido movido a un nuevo proyecto, de modo que todo parece apuntar a que el título estaría disponible mucho antes de lo que se esperaba de manera inicial. Por otro lado, también indica que llevó el proyecto a superar las metas de su fase beta y preparó a nuevos diseñadores y directores para otra fase del desarrollo que llegaría en verano de este año, de modo que ya estaría muy avanzado.

De este modo, todos los seguidores de la franquicia deberán esperar con ganas la emisión del próximo Pokémon Presents donde se podría dar una fecha definitiva para el lanzamiento de Pokémon Champions y así definir un gran año para la franquicia junto a la llegada de Leyendas Pokémon Z-A.