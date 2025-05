La décima generación de Pokémon podría tener un poder parecido al de Zeus por su inspiración en la mitología griega

La nueva entrega de Pokémon que llegará este mismo año a Nintendo Switch 2 está creando mucha expectación, se trata de Leyendas Pokémon Z-A, sin embargo, en el horizonte hay otro nuevo título que tampoco pasa desapercibido y del que ya se van conociendo algunos detalles. Te hablamos de la tan esperada décima generación, la cual tiene previsto su lanzamiento en algún momento del próximo año 2026. Si bien se desconoce su título oficial y todavía no se han enseñado grandes cosas, parece que el sistema de combate podría cambiar y estaría basado en una divinidad que otorga poderes a los Pokémon, que en este caso serían los dos Pokémon legendarios basados en algunos dioses de la mitología griega.

Al parecer, esta divinidad se presentaría a modo de nube encima de las cabezas de los Pokémon para asestarles un rayo de poder que les permitiría cambiar de tipos e incluso en algunas ocasiones, también de forma. Algo similar a cómo funciona la megaevolución. Como te hemos comentado, por el momento esto no es oficial, así que tendrás que coger la información con pinzas. Por ahora, no hay previsto que se conozca nada oficial acerca de la décima generación de Pokémon hasta, por lo menos, el mes de febrero de 2026, así que solamente queda teorizar acerca de lo que podría venir, aunque sin tomarse al cien por cien la información.

Lo que está claro es que esta nueva entrega seguirá sembrando muchas dudas y misterio en todo lo que rodea al mundo Pokémon. Si eres de las personas que disfrutan de esta saga, por ahora tendrás que esperar al lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A, el cual también introduce un cambio más que interesante en sus combates, algo que no se había visto hasta el momento y que lo cambia absolutamente todo. La expectación es realmente alta, por lo que seguramente el producto consiga ofrecer cientos de horas a los más leales a la saga.

Pokémon TCG Pocket también quiere protagonismo

Es uno de los últimos juegos de Pokémon que ha salido al mercado y está disponible de forma gratuita para dispositivos móviles. Como era de esperar, ha conseguido atraer a millones de jugadores desde el primer momento, por si no lo sabías, Pokémon TCG Pocket trae consigo las increíbles cartas coleccionables de la franquicia y las épicas batallas que tienen lugar con las diferentes criaturas. Si nunca te has adentrado en este mundo pero tienes curiosidad, no te preocupes, puesto que este juego es una versión un poco más sencilla del juego de cartas y te permite aprender absolutamente todo sin ningún tipo de dificultad. Eso sí, perfeccionar las estrategias y los mazos sí que te te llevará algo de tiempo si eres completamente nuevo.

Además, ahora con su última expansión, Guardianes Celestiales, Pokémon TCG Pocket acaba de ampliar su colección de cartas y con ello, la posibilidad de hacer nuevos mazos que no han pasado desapercibidos. El meta de las partidas ha cambiado por completo y como era de esperar, los jugadores ya están probando nuevas combinaciones para convertirse en los campeones de esta nueva temporada. Veremos cuáles son las próximas sorpresas, pero desde luego, parece que Pokémon todavía tiene muchas cosas que decir.