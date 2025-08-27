Luka Dončić aterriza en el mundo de los videojuegos con un evento único

El baloncesto y los videojuegos llevan años cruzando caminos, y no solo por los títulos que tienen este deporte como temática principal. Al final, los propios jugadores de la NBA no dejan de ser jóvenes que han crecido con las consolas como una de las principales fuentes de entretenimiento. Sin embargo, no todos los días una de las mayores estrellas de la liga da un salto tan inesperado a este universo.

Luka Dončić, All-Star y uno de los talentos más brillantes del panorama mundial, ha demostrado que su pasión por los videojuegos no es solo un pasatiempo. Así, su figura se ha convertido en el principal reclamo de una colaboración inesperada entre el esloveno y uno de los títulos más populares del mundo.

Luka Dončić protagoniza un evento especial en Overwatch 2

Para el que no lo sepa, Dončić no solo es un jugador habitual del shooter de Blizzard, sino que es uno de los pocos deportistas de élite que ha alcanzado el rango Top 500 . Ese vínculo genuino con la comunidad ha hecho que la elección del jugador de los Lakers como imagen del nuevo Stadium Event de Overwatch 2 resulte tan natural como sorprendente.

En este evento, su figura se fusiona con Cassidy, el icónico pistolero del juego. La campaña se presenta bajo el lema “Cowboys never die”, con ilustraciones promocionales en las que Luka aparece caracterizado al estilo del héroe del Viejo Oeste, mezclando sombreros de cowboy con el balón de baloncesto.

Los jugadores podrán desbloquear recompensas temáticas inspiradas en Dončić a partir de la Temporada 18, que arranca hoy mismo 26 de agosto. Entre ellas habrá cosméticos exclusivos, desafíos in-game y elementos personalizados.