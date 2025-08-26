Hollow Knight: Silksong concreta su hora de lanzamiento en España el próximo 4 de septiembre

Hollow Knight: Silksong ha tardado en dar la noticia que todos los jugadores llevaban años esperando, pero al fin es una realidad: el próximo 4 de septiembre el título estará disponible en el mercado para presentar credenciales como uno de los juegos del año, que incluso está provocando movimientos en el calendario de lanzamientos. Según datos de SteamDB, el juego estará disponible, tanto en PC como en consolas (incluidas Steam Deck, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2), y llegará simultáneamente a todas las plataformas, sin exclusividades temporales, incluso en servicios como Game Pass.

La información clave que aporta SteamDB es el horario global estimado de lanzamiento, que se ha revelado en un informe reciente: el título estará disponible en España aproximadamente a partir de las 16:00 h (hora peninsular). Sin embargo, este dato aún no es definitivo, ya que podría ajustarse para estandarizarse como horario general de publicación en todas las plataformas. Para proporcionar un contexto más amplio, SteamDB resalta que todos los jugadores podrán acceder al juego al mismo tiempo, sin retrasos según la plataforma, lo que refuerza el compromiso de Team Cherry con una experiencia de lanzamiento equitativa.

Hollow Knight: Silksong alinea su lanzamiento con la medianoche de Australia

Hollow Knight: Silksong llegará oficialmente el 4 de septiembre de 2025, y los primeros indicios sitúan su disponibilidad en España hacia las 16:00 (CET), aunque este horario podría ajustarse. Todo apunta a un lanzamiento global y sincronizado, coincidiendo con la medianoche de Australia, desde donde se ha estado desarrollando el juego por parte de Team Cherry, por lo que los usuarios de nuestro país deberán aguardar unas horas más para poder disfrutar de uno de los juegos más esperados de la década.

Por lo tanto, el estudio australiano parece querer equidad en todos los sentidos para los jugadores de todo el mundo. Por ese mismo motivo, Team Cherry ya confirmó que no habrá análisis en prensa de manera previa a la llegada del juego al mercado para no producir situaciones injustas entre el resto de usuarios que desean jugar a la propuesta.