Nintendo Switch 2 cuenta con un accesorio que permite utilizar los Joy-Con de la primera Switch

Nintendo Switch 2 sigue avanzando a pasos agigantados en el mercado, al tiempo que ya se estaría preparando un nuevo Nintendo Direct para presentar algunas de las mejores novedades en su catálogo. De este modo, se esperan grandes cosas de la firma japonesa en las próximas semanas, aunque empresas de terceros también están haciendo su trabajo para mejorar la experiencia con la máquina de nueva generación.

Un nuevo accesorio llamado, lanzado por la firma Mobapad, permite por primera vez, algo que hasta ahora no era posible debido a las diferencias en el sistema de acoplamiento físico. El Mobapad C70 soluciona esta limitación dotando a los Joy-Con antiguos de un sistema de unión magnético, compatible con Nintendo Switch 2, al tiempo que conserva el riel original de la primera consola para acoplar los mandos al adaptador.

Este ingenioso diseño permite que los Joy-Con originales puedan acoplarse al cuerpo principal de Nintendo Switch 2 con total estabilidad, habilitando así su uso en modo portátil. Esta capacidad de reutilización de los mandos previos cobra particular relevancia para los jugadores que disponen de Joy-Con especiales o personalizados y que desean seguir utilizándolos sin renunciar al formato móvil de la nueva consola.

El accesorio ya se encuentra disponible en algunos territorios

El accesorio ya está disponible para su compra en la tienda oficial de Mobapad, con un precio fijado en 19,99 dólares. No obstante, por el momento no hay constancia sobre su disponibilidad en Europa o el resto del mundo. Es importante destacar que, de forma predeterminada, los Joy-Con originales son compatibles con Switch 2 únicamente mediante conexión inalámbrica —es decir, pueden emparejarse y funcionar sin cables—pero no pueden montarse físicamente en los laterales de la consola debido a su sistema de raíles incompatible con el nuevo diseño magnético.

De esta manera, el Mobapad C70 representa un complemento funcional y económico para los usuarios que desean seguir utilizando sus Joy-Con antiguos en formato portátil. Por menos de veinte dólares, ofrece una solución elegante que evita prescindir de accesorios valiosos y coleccionables, facilitando una transición más amigable hacia la nueva generación de hardware de Nintendo.