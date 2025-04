Mario Kart World trae de vuelta a un personaje muy querido, aunque no de la forma que imaginas

La presentación de Nintendo Switch 2 fue realmente increíble y consiguió dejar a los usuarios con la boca abierta. Como era de esperar, uno de los grandes anuncios de la consola fue el nuevo Mario Kart World, el cual trae consigo grandes evoluciones que te ofrecerán nuevas e increíbles formas de juego. Lo más destacado tal vez sea que ahora puede haber hasta 24 corredores, aunque por supuesto, el tráiler del juego ha estado lleno de detalles que no han pasado desapercibidos. Ahora, los usuarios se han dado cuenta de que hay una genial referencia a R.O.B., uno de los más queridos por los usuarios.

Sin embargo, si muchos se esperaban poder verlo de vuelta, parece que no estará como personaje jugable, al menos no se ha confirmado nada de eso. Por el contrario, sí que se ha podido ver un vehículo temático del personaje y la verdad, luce realmente increíble. Como te hemos dicho, Nintendo todavía no ha confirmado nada, pero quién sabe, tal vez sea la pista definitiva para decirte que R.O.B. podría estar disponible en el nuevo juego de Mario Kart World. Si quieres ver la referencia con la que los usuarios se han quedado ensimismados, presta atención, porque te la dejamos justo debajo de estas líneas.

Abajo a la izquierda puedes ver la moto temática de R.O.B Difoosion

Como te hemos dicho, por el momento no hay nada oficial acerca de una posible aparición de este robot como personaje jugable, así que tendrás que estar muy atento a todas las novedades que puedan venir con el paso del tiempo. La moto ha llamado mucho la atención y puede ser el indicio de que cuando salga el juego al mercado y los usuarios de Nintendo Switch 2 ya lo estén disfrutando, puede que se lleven la sorpresa de poder elegir a este personaje.

El precio de los juegos de Nintendo Switch 2 fue algo realmente polémico

Si bien la presentación de Nintendo Switch 2 consiguió enamorar a millones de personas, lo cierto es que el precio de algunos juegos han llamado mucho la atención y no precisamente para bien. Incluso grandes personalidades de los videojuegos como ElRubius ha hablado acerca de esto. Parece que Nintendo ya ha puesto el precio a los juegos de la próxima generación de consolas, aunque todavía falta por ver cómo reaccionará lo nuevo de Rockstar, GTA VI, ante esta subida. Desde luego, hay muchas incógnitas difíciles de resolver, al menos por el momento.

GTA VI es uno de los juegos más esperados de los últimos años y se lleva hablando mucho tiempo acerca de que podría ser el primer juego que llegue a los 100 euros de lanzamiento en su versión básica, una auténtica locura que preocupará a muchos jugadores. No tanto por el precio del título de Rockstar, ya que está más que demostrado que puede ofrecerte décadas de diversión, como ocurre con GTA V, sino por el precedente que pueda sentar en la industria.