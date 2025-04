Rubius compara el precio del nuevo Mario Kart World con el que podría tener GTA VI y tiene una opinión muy clara

Después de que Nintendo presentase de manera oficial Switch 2 en su último Direct, el tema del precio de la consola y de los juegos se ha convertido en la gran polémica de los últimos días. Todos han querido opinar sobre ello, incluidos los creadores de contenido.

La conclusión de la mayoría de streamers es prácticamente la misma. Por ejemplo, IlloJuan se ha mostrado de acuerdo con el precio de la consola, pero no con el de los juegos, algo que también le ha sucedido a Auronplay.

Rubius ha sido uno de los últimos en sumarse a esta corriente, llegando a la misma conclusión que todos. Si Mario Kart World vale casi 90 euros, ¿cuánto costará GTA VI? El creador de contenido ha querido hacer una reflexión sobre ello, planteándose qué juego compraría si estuviese en otra situación.

Rubius, sobre el precio de Mario Kart World: “Un juego no debería de valer 100 euros”

La cuenta de TikTok Clipsvirales008 ha sido la encargada de recoger las declaraciones del streamer, que se ha mostrado muy en contra del precio que Nintendo ha decidido colocar a sus juegos, especialmente a la nueva entrega de Mario.

Rubius respondió a un usuario que le preguntaba si compraría la nueva consola si tuviese Switch 2, a lo que el creador de contenido respondió que él sí, pero por su capacidad económica: “Si no fuera streamer y trabajara de algo normal, por así decirlo, el precio de los juegos…”.

Esto llevó al creador de contenido a recalcar que no cree que los videojuegos debiesen de costar 100 euros y que es algo que solo entendería para GTA VI, asegurando que el 99,99% de los títulos jamás justificarían un precio así.

“No me puedes decir tampoco que Mario Kart vale hacerlo más de 50 millones, lo siento, no me lo creo. Pero, en el caso de GTA VI y todo lo que ha invertido Rockstar, tanto de tiempo como de dinero, que ya van por los 1.000 millones de dólares invertidos; puedo llegar a entender que ese juego sí que cueste eso”, fue la conclusión del creador de contenido.