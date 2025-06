Para mí, la mejor serie de terror moderna está en streaming: te va a flipar

En los últimos años, pocas series han logrado redefinir el terror en televisión como The Haunting of Hill House. Desde su estreno, ha sido citada como una de las mejores series de terror de la última década. Lo cierto es que no solo es una serie de sustos tan habituales en este tipo de género, sino que supone una vuelta de tuerca que cambia la perspectiva de lo que entendemos por miedo.

Disponible en el catálogo de Netflix, esta serie creada por Mike Flanagan reinterpreta con bastante acierto la novela clásica de Shirley Jackson. Pero lejos de seguir la trama al pie de la letra, la serie toma el concepto central y construye una historia que alterna entre dos líneas temporales: la infancia y la vida adulta de los hermanos Crain, marcados por su paso en la misteriosa Hill House.

Un terror que deja marca

Es una prueba de que los fantasmas no siempre se muestran con sábana, pero sí que están escondidos en lo más profundo de nosotros mismos. Un ejercicio creativo interesante que se materializa en el modo de relatar la historia. La estructura narrativa se distingue entre el pasado y el presente de una forma que funciona. En Rotten Tomatoes, tiene una increíble valoración de 93% de la crítica y 91% del público. Un indicador de que la serie tuvo numerosas opiniones positivas.

Cada episodio se centra en un personaje distinto, revelando un mosaico de traumas que va cobrando sentido poco a poco. Es una serie que te atrapa desde la primera escena, así que es perfecta para maratonear. Y si te lo preguntabas, también da miedo. Pero no solo de ese que hace que pegues un salto en el sofá, sino que es capaz de erizar la piel. Un profundo miedo a la pérdida o la culpa que se siente como un tipo de terror que rara vez se ve en estas producciones.

En varios sentidos distintos, The Haunting of Hill House no es solo una serie de terror. Es un drama familiar que se disfraza de pesadilla en ciertos momentos. Sin duda, una de las mejores ficciones modernas que ha dado el género. Si todavía no la has visto, prepárate para una noche larga. Pero te aseguro algo: te va a dejar boquiabierto.

La serie The Haunting of Hill House está en Netflix.