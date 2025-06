La mejor comedia de los últimos años se come a 'The Big Bang Theory': es mucho más inteligente y está en streaming

Llevo un rato dándole vueltas y, por más que pienso, no se me ocurre ninguna serie de crímenes tan interesante y entretenida como esta, la cual nació de la cabecita del legendariocómicoSteve Martin en tiempos de pandemia. ¿Su inspiración? La idea de tres personas mayores resolviendo crímenes en su edificio porque no tienen nada mejor que hacer. ¿Su apoyo? El multipremiado John Hoffman, que también firma como creador.

Desde su estreno en 2021, la serie ha conquistado tanto a la crítica como al público. En la web de reseñas Rotten Tomatoes roza el sobresaliente, con un 97% y 90% de aprobación crítica de expertos y público, y en FilmAffinity se mantiene en un sólido 6,8 sobre 10, algo nada fácil en esa plataforma. Además, ha contado con cameos de auténtico lujo, como Sting, Meryl Streep o Paul Rudd. Un detalle curioso: el edificio donde se rueda, el Belnord, es real y se ha convertido en una especie de lugar de peregrinación para los fans: está en el 86th de Manhattan y es un icono arquitectónico construido en el año 1908, declarado monumento histórico de Nueva York.

Crímenes, pódcast y un edificio lleno de secretos

Esta serie sigue a tres desconocidos que viven en el edificio Arconia, un lujoso y algo decadente bloque de apartamentos situado en el Upper West Side de Nueva York, que un día descubren que comparten una extrañaobsesión: los crímenes reales y los pódcast de true crime. A pesar de sus diferencias -Charles (Steve Martin) es una estrella televisiva de los años 90, Oliver (Martin Short) un excéntrico director de teatro en bancarrota y Mabel (Selena Gomez) una joven reservada con un pasado enigmático-, cuando un vecino aparece muerto en circunstancias sospechosas en su edificio, forman un insólito equipo de investigación. ¿Su mejor idea? Mezclar sus teorías descabelladas con confesiones incómodas en un pódcast que da nombre a la serie.

Lo que empieza como una forma entretenida de distraerse y matar el tiempo, acaba transformándose en una misión personal, tan delirante como arriesgada, donde el humor y el suspense se dan la mano constantemente. Cada temporada gira en torno a un nuevo misterio de asesinato dentro del edificio Arconia (o en algunos casos relacionado con él), mientras el trío protagonista desentierra pistas, traumas personales y secretos de sus propios pasados. Su amistad se pondrá a prueba en cada entrega, pero también su capacidad para no ser los siguientes en la lista de víctimas.

¿Tienes cuenta en Disney+? Si la respuesta es afirmativa, no entendemos cómo no has visto todavía 'Solo asesinatos en el edificio', una de las mejores series que tiene actualmente la plataforma. No esperes verla de una sentada en un par de días; pero lo cierto es que resulta mucho más apetecible disfrutar poco a poco de sus 4 temporadas y 40 capítulos en total, con una duración que ronda los 25-40 minutos cada uno.