⁠MrBeast inaugurará su propio parque de atracciones antes de que termine el año

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, continúa ampliando su imperio más allá de YouTube. El creador de contenido más seguido del mundo ha anunciado la apertura de su primer parque de atracciones, “Beast Land”. El recinto estará inspirado en los desafíos y competiciones que han hecho famoso al youtuber, y promete ofrecer una experiencia única, con atracciones diseñadas desde cero para reflejar su particular estilo de entretenimiento.

Según ha explicado el propio Donaldson, el parque contará con juegos y atracciones exclusivas que no se encontrarán en ningún otro lugar. Entre ellas destaca Tower Siege, donde los visitantes deberán lanzar pelotas con catapultas gigantes a tubos de más de 18 metros de altura, y Drop Zone, un juego en el que seis jugadores se colocan sobre trampillas y el último en pulsar su botón cae al vacío.

Además, el parque incluirá montañas rusas, zonas interactivas y la que aseguran será “la pared de premios más grande del mundo”, con recompensas de alto valor para quienes se atrevan a participar en sus retos.

Todo esto no ha sido suficiente para que la inauguración quede exenta de polémica, sobre todo por el lugar escogido para este parque.

El parque temático de MrBeast estará en Arabia Saudí

MrBeast explicó que ha elegido Arabia Saudí como sede de Beast Land por su posición geográfica y la gran base de seguidores que tiene en Oriente Medio. “Está en el centro del mundo y muchos de mis fans están fuera de Estados Unidos. Quería darles la oportunidad de participar”, afirmó.

El parque, que abrirá sus puestas el 13 de noviembre de este mismo año, ofrecerá tres tipos de entrada: la general, con un precio inferior a 7 euros; la Beast Mode, de unos 23 euros, que incluye juegos y tres atracciones; y la Beast Mode+, que da acceso completo por unos 60 euros.

Con esta iniciativa, MrBeast se adentra en una nueva fase de su carrera, llevando su concepto de entretenimiento extremo del mundo digital al físico. Beast Land promete convertirse en uno de los parques más originales y mediáticos del planeta.