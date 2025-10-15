MrBeast le regala 10.000 dólares a una seguidora que bromeó con seguirle “por si acaso le daba dinero”

Lo que empezó como un simple vídeo de TikTok con una inocente broma ha terminado convirtiéndose en una historia con un inesperado final feliz. Una joven usuaria de la red social se volvió viral tras asegurar que solo seguía a MrBeast “por si acaso algún día daba dinero a sus seguidores”, y, para sorpresa de todos, este vídeo llegó al popular creador de contenido.

El caso ha despertado todo tipo de reacciones en redes, donde miles de usuarios han admitido haber hecho lo mismo, seguir al youtuber con la esperanza de que algún día reparta uno de sus conocidos premios. Sin embargo, el caso de esta chica es especial porque ha conseguido su objetivo y así lo ha anunciado el estadounidense con un vídeo en su propio perfil de TikTok.

MrBeast le siguió la broma a su seguidora y le sorprendió con un premio real

La historia comenzó a principios de octubre, cuando esta usuaria publicó un vídeo con el texto: “En realidad solo sigo a MrBeast por si algún día alguien me pregunta si lo sigo y hay una recompensa”. En cuestión de días, la publicación superó los 33 millones de reproducciones y se llenó de comentarios de usuarios que etiquetaban al youtuber, animándolo a reaccionar.

El propio MrBeast no tardó en hacerlo. El pasado 13 de octubre, antes de subir a un avión, publicó una respuesta en TikTok diciendo: “Estaba deslizando por TikTok y vi eso. Estoy a punto de abordar un vuelo. Revisa tus mensajes, acabo de enviarte 10.000 dólares”.

Donaldson, uno de los creadores más populares del mundo, es conocido por regalar dinero, coches y hasta casas en sus vídeos. En esa ocasión no hizo ni falta un concurso para que esta seguidora ganase un buen premio.