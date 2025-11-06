Netflix está preparando un reality de cocina basado en el videojuego Overcooked

El caos culinario de Overcooked está a punto de dar el salto de las consolas a la televisión. Según ha adelantado Deadline, Netflix y el estudio A24 han comenzado el desarrollo de un reality de cocina inspirado en el popular videojuego, una adaptación que promete trasladar a la vida real la energía frenética, el humor y el espíritu cooperativo que convirtieron a la saga en un fenómeno entre jugadores de todas las edades.

El proyecto, que se encuentra en las primeras fases de producción, contará con la participación de Gemma Langford, Oli De-Vine y Phil Duncan, los creadores del juego original en Ghost Town Games, junto al estudio A24, que por primera vez se adentra en el terreno de los programas de competición. La serie buscará captar la esencia del título con retos culinarios contrarreloj, cocinas caóticas y equipos que tendrán que demostrar coordinación, comunicación y resistencia para superar cada desafío.

Un formato que promete llevar el caos del videojuego a la realidad

El reality se inspira directamente en la mecánica del videojuego, donde de uno a cuatro jugadores deben preparar y servir platos lo más rápido posible mientras enfrentan obstáculos imprevisibles. Al igual que en Overcooked, los concursantes deberán trabajar en equipo para evitar desastres, entregar los pedidos a tiempo y, sobre todo, mantener la calma en medio del desorden.

Desde Netflix aseguran que el tono de la producción estará en la línea de otros programas familiares como Nailed It! o Floor Is Lava, combinando la competición con el humor y la improvisación.

Lanzado originalmente en 2016 y ganador de dos premios BAFTA, Overcooked se ha convertido en uno de los juegos cooperativos más queridos de la última década. Ahora, con su salto a la televisión, parece dispuesto a conquistar también las cocinas del mundo real.