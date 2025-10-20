Nintendo se pone seria con Switch 2: la fabricación de la consola aumenta significativamente para superar las ventas de Switch

Nintendo ha decidido aumentar de forma considerable la producción de su nueva consola, Nintendo Switch 2, tras el éxito de su lanzamiento y las previsiones de una demanda que podría superar todas las expectativas. La compañía habría solicitado a sus principales socios fabricantes que eleven la capacidad de producción con el objetivo de alcanzar cerca de 25 millones de unidades fabricadas antes de marzo de 2026, una cifra que duplica las estimaciones iniciales de la compañía y que refleja la confianza en el rendimiento comercial del sistema.

El movimiento llega tras un estreno que ya se ha convertido en uno de los más exitosos en la historia de la compañía. En sus primeros días en el mercado, la consola ha vendido varios millones de unidades, agotando existencias en numerosos países y generando una fuerte presión sobre la cadena de suministro. Nintendo, consciente del riesgo de no poder satisfacer la demanda durante la campaña navideña y los primeros meses de 2026, ha reaccionado con rapidez, reforzando su producción y asegurando la colaboración de proveedores clave de componentes y ensamblaje.

Un movimiento con el objetivo de superar las ventas de Nintendo Switch

La estrategia tiene un objetivo claro, que no es otro que superar los registros históricos marcados por la Switch original, que fue un fenómeno global y consolidó a la compañía como uno de los pilares de la industria del videojuego, vendiendo 20 millones de unidades en su primer año. Para lograrlo, Nintendo está realizando una inversión sin precedentes en logística, materiales y distribución. Se estima que el gasto en inventario y preparación de componentes supera los 3.000 millones de dólares, una cifra que confirma la magnitud de la apuesta.

Este aumento de producción también sugiere que la empresa confía plenamente en la solidez del nuevo modelo, tanto en su diseño como en su catálogo de lanzamiento, que combina títulos exclusivos con versiones mejoradas de grandes éxitos recientes. Las primeras reacciones del público han sido extremadamente positivas, lo que refuerza la previsión de un ciclo de ventas prolongado y sostenido. En definitiva, Nintendo se prepara para una etapa de crecimiento récord con Switch 2, una consola que busca repetir —e incluso superar— el fenómeno de su predecesora. Si la demanda se mantiene estable y la producción logra acompañar el ritmo, la compañía podría estar ante uno de los mayores éxitos comerciales de su historia.