Nintendo Switch 2 cuenta con una tecnología secreta que permite alcanzar mejor calidad gráfica

Nintendo ha vuelto a sorprender al sector con un secreto que explica por qué Switch Switch 2 promete ofrecer un salto visual notable sin recurrir a un hardware tan potente como el de sus competidores. Según revelan los compañeros de Nintendúo, la consola incorpora una tecnología híbrida de escalado de imagen basada en DLSS, pero con un giro propio, ya que además del modelo estándar de NVIDIA que se emplea habitualmente en PC, utiliza una variante ligera y exclusiva que optimiza el rendimiento sin sacrificar calidad en determinadas situaciones.

El sistema convencional de DLSS, impulsado por redes neuronales convolucionales, ya es conocido por su capacidad para reconstruir imágenes a mayor resolución y suavizar bordes, aunque a cambio añade cierta latencia: unos 3 milisegundos en 1080p, alrededor de 7 ms en 1440p y hasta 18 ms cuando se trabaja en 4K. Para un dispositivo portátil como Switch 2, esa penalización temporal suponía un desafío, por lo que Nintendo apostó por desarrollar un segundo modelo de DLSS más ágil.

Esta versión alternativa, descrita como un DLSS “lite”, no cuenta con todas las funciones del estándar, pero se ejecuta con mayor rapidez y exige menos recursos. Según la información publicada, solo añade 1,5 ms en 1080p, 3,5 ms en 1440p y unos 9 ms en 4K. Está pensada para escenas estáticas o con poco movimiento, donde logra mejorar la nitidez sin que la GPU se vea tan sobrecargada. Sin embargo, no ofrece el mismo suavizado en los bordes ni el mismo rendimiento en las transiciones rápidas, por lo que la consola alterna entre ambos modelos según las necesidades de cada momento.

Una opción que permite a Switch 2 alcanzar un rendimiento superior

El resultado es un enfoque dinámico que permite a Switch 2 rendir por encima de lo que sugieren sus especificaciones técnicas, combinando eficiencia energética con una experiencia visual más fluida y atractiva. Para muchos analistas, esta estrategia refleja la filosofía habitual de Nintendo: sacar el máximo partido a componentes moderados mediante soluciones de software inteligentes.