El nuevo Nintendo Direct de septiembre podría haber filtrado su fecha

Con septiembre a la vuelta de la esquina —un mes tradicionalmente destacado para los Nintendo Direct—, nuevas pistas sugieren que Nintendo no romperá su costumbre y preparará un evento digital próximamente. Según diversas fuentes, varios eventos recientes ya han animado la segunda mitad del año: el Partner Showcase en julio, el Indie World en agosto y el reciente Direct enfocado en Kirby Air Riders.

El conocido youtuber SwitchForce —quien anteriormente adelantó el Indie World y otras novedades de la Gran N— habría insinuado a través de un mensaje críptico pero claro que el próximo Nintendo Direct se celebraría el viernes 12 de septiembre. El mensaje, acompañado de un chiste sobre “llamar de emergencia” por juegos perdidos de Switch 2 (con el número 912), parece apuntar a esa fecha de forma poco disimulada. De ser cierta, esta fecha sería inusual para Nintendo, que raramente programa sus Direct un viernes, por lo que habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Un nuevo Nintendo Direct para completar el calendario de 2025

el evento podría servir para revelar fechas específicas de próximos lanzamientos altamente esperados: Metroid Prime 4 y Hyrule Warriors: La Era del Destierro, por ejemplo. Además, se especula que Nintendo podría aprovechar la presentación para destacar títulos de desarrolladoras externas orientados a Nintendo Switch 2, así como anunciar sorpresas vinculadas al 40.º aniversario de Mario, con posibles estrenos anticipados. De este modo, Nintendo completaría el calendario de lanzamientos de 2025 con algunos de sus juegos exclusivos, uno de los puntos más demandados por la comunidad.

Por lo tanto, todo apunta a que el Nintendo Direct de septiembre podría celebrarse el 12 de septiembre de 2025. El evento se perfila como un escaparate clave para revelar detalles de importantes títulos próximos, además de incluir novedades relacionadas con la evolución de Nintendo Switch 2 y festividades por el aniversario de una de sus franquicias más icónicas. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad al respecto para informar con la máxima brevedad posible.